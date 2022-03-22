TLT нуждается в дополнительных водителях автобусов

Руководитель отдела кадров TLT Ирене Метсис отметила, что несмотря на то, что предприятие постоянное обучает и нанимает на работу новых водителей общественного транспорта, в сегодняшних условиях необходимо приложить больше усилий. «В связи с увеличением объема перевозок на пять процентов в этом году, нам необходимо нанять десятки водителей уже в ближайшее время. Кроме того, сезонные простуды и запланированные отпуска, также требуют замещения, поэтому предприятие нуждается в увеличении числа персонала», - отметила Метсис.

По словам Метсис, поиск рабочей силы в сегодняшних условиях, когда спрос на квалифицированную рабочую силу очень высокий, может стать большим вызовом. «Плюсом TLT является то, что мы предлагаем курсы на D-категорию и курсы повышения квалификации водителей. Если профессия водителя вызывает интерес, то на наших курсах можно получить необходимую категорию или знания об этой профессии», - сказала Метсис.

Руководитель отдела кадров отметила, что сегодня довольно сложно описать среднестатистического водителя, так как в коллективе TLT работают как молодые люди, так и пожилого возраста, говорящие на эстонском или русском языках, мужчины и женщины. «Несмотря на то, что сегодня большинство водителей — это мужчины, все же на предприятии хватает и женщин, которые отлично себя проявляют за рулем автобуса. Что касается водителей троллейбусов, то там мы видим такую же тенденцию. Среди женщин большей популярностью пользуется профессия водителя трамвая, в целом это специальность у нас пользуется большим спросом. Например, в этом году группа на обучение водителя трамвая была укомплектована буквально за три дня», - отметила руководитель отдела кадров TLT. Она добавила также, что в настоящий момент на предприятии насчитывается 1212 водителей автобусов, среди которых 174 женщины, то есть 14,3%. Водителей трамваев всего 137 и женщин среди них 113 или 82,5% и водителей троллейбусов 110, из которых 63 женщины или 57,3%.

Руководитель отдела кадров отметила, что водители автобусов получают много бонусов, а соискателем работы она советует не бояться сложности профессии. «Например, эксплуатация новых и современных автобусов сегодня определенно под силу каждому, самое главное — это желание работать водителем автобуса, мы же со своей стороны сможем предложить соответствующее обучение, чтобы желание стало реальностью», - подбодрила Метсис.

Она добавила, что предприятие предлагает много бонусов, среди которых как 35-дневный отпуск, так и конкурентоспособная заработная плата водителей автобусов.

«Наши сотрудники также могут бесплатно пользоваться различными бассейнами и тренажерными залами, а водители также имеют доступ к массажистам и консультациям по душевному здоровью. Мы также компенсируем больничный лист, проводим большие совместные мероприятия и обеспечиваем развозку сотрудников с работы домой и из дома на работу до и после начала или окончания работы общественного транспорта», — рассказала Метсис.