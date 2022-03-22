Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) ответил отказом на обращение РФС о переносе стыковых матчей чемпионата мира-2022 на более поздний срок, сообщает Sport-Express.
Чемпионат мира пройдет без России: CAS отказал РФС в переносе стыкового матча с Польшей
Чемпионат мира пройдет без России: CAS отказал РФС в переносе стыкового матча с Польшей
«Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств», — сообщили в службе коммуникаций РФС, добавив, что рассмотрение исков к ФИФА и УЕФА продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS.
Решение об отстранении России от международных соревнований было принято 28 февраля. Перед этим сборные Польши, Швеции и Чехии публично отказались играть с командой в стыках.
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