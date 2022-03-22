Вт, 22.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Чемпионат мира пройдет без России: CAS отказал РФС в переносе стыкового матча с Польшей

rus.postimees.ee
Чемпионат мира пройдет без России: CAS отказал РФС в переносе стыкового матча с Польшей
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Российские болельщики празднуют то, что сборная их страны попала в четвертьфинал ЧМ по футболу 2018 года.
Российские болельщики празднуют то, что сборная их страны попала в четвертьфинал ЧМ по футболу 2018 года. Фото: FRANCISCO LEONG / AFP

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) ответил отказом на обращение РФС о переносе стыковых матчей чемпионата мира-2022 на более поздний срок, сообщает Sport-Express.

«Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств», — сообщили в службе коммуникаций РФС, добавив, что рассмотрение исков к ФИФА и УЕФА продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS.

Решение об отстранении России от международных соревнований было принято 28 февраля. Перед этим сборные Польши, Швеции и Чехии публично отказались играть с командой в стыках.

Ключевые слова
Наверх