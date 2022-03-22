Вт, 22.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Минобр рекомендует этой весной отвязать выпускные экзамены от условий окончания основной школы

rus.postimees.ee
Минобр рекомендует этой весной отвязать выпускные экзамены от условий окончания основной школы
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
02.12.2021, Tallinn Haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Foto Tairo Lutter, Postimees
02.12.2021, Tallinn Haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Foto Tairo Lutter, Postimees Фото: Tairo Lutter

Министерство образования и науки рекомендует отвязать результаты выпускных экзаменов от условий окончания основной школы, как это было в последние два года.

Министерство образования и науки направило своим партнерам для согласования и вынесения мнения проект поправки, согласно которой в этом учебном году выпускные экзамены основной школы будут обязательными, но результаты экзаменов не будут являться основанием для принятия решения об окончании основной школы. Согласно предлагаемой поправке, результаты общих выпускных экзаменов и выпускных экзаменов основной школы будут выражаться в процентах от максимального балла. Предложение было представлено в министерство в начале марта Союзом ученических объединений, Союзом учителей Эстонии, Союзом работников сферы образования Эстонии и Эстонской ассоциацией руководителей школ.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, предложение оправдано в связи с неравными возможностями обучения в школе в последние годы. «Нынешним учителям основной школы пришлось работать в неравных условиях в течение всего последнего года обучения, с 7 по 9 классы, из-за распространения коронавируса, поскольку контактное и дистанционное обучение чередовались из-за вспышек заболевания, а многие ученики также были вынуждены неделями заниматься самостоятельно на расстоянии из-за самоизоляции», - пояснила министр Керсна.

«Основываясь на опросах студентов и преподавателей, мы можем сказать, что дистанционное обучение не эквивалентно контактному. Например, в исследовании Таллиннского университета, посвященном дистанционному обучению, 28% студентов оценили дистанционное обучение как менее эффективное, чем контактное. 50% учителей считают дистанционное обучение менее эффективным, чем контактное, а 42% учителей считают, что ученики усваивают меньше материала учебной программы», - добавила она.

По словам министра, это изменение планируется ввести в этом учебном году. «Ученики получат подробную информацию о результатах экзамена в процентах, и ни одному ученику не придется беспокоиться о том, что результат экзамена повлияет на его окончание основной школы», - сказала министр Керсна.

Предыдущей весной 2021 года учащиеся 10-11 классов Харьюмаа и Ида-Вирумаа находились на дистанционном обучении в течение 15 недель (75 учебных дней), а учащиеся 5-8 классов - 13 недель (65 учебных дней). По всей Эстонии самые младшие классы (1-4 классы) провели на дистанционном обучении в общей сложности 7 недель (35 учебных дней), а девятиклассники - 9 недель (45 учебных дней). В этом учебном году не было общенационального дистанционного обучения для всех школ одновременно, но из-за распространения вируса школы в нескольких регионах находились на дистанционном обучении в течение разного времени одновременно, или индивидуально, или по классам. Например, по данным, собранным Министерством, во второй половине января в 40% общеобразовательных школ был хотя бы один класс на дистанционном обучении, а всего на дистанционном обучении находилось не менее 15 600 учеников.

Результаты выпускных экзаменов в основной школе также были отделены от условий окончания школы в двух предыдущих учебных годах, когда распространение коронавируса повлияло на школьное обучение. Хотя учащиеся обязаны сдавать выпускные экзамены, порог для сдачи этих экзаменов не установлен. Результат будет выражен в процентах от максимального балла за экзамен. Как правило, экзамен считается сданным, если он был сдан как минимум с удовлетворительным результатом, т.е. как минимум на 50%.

Поправка была представлена Союзу городов и волостей Эстонии для утверждения, а также Эстонской ассоциации руководителей школ, Эстонскому союзу ученических объединений, Эстонскому союзу учителей, Эстонской ассоциации учителей иностранных языков и Эстонскому союзу родителей для комментариев. После утверждения поправки она будет рассмотрена правительством республики, которое примет окончательное решение.

Ключевые слова
Наверх