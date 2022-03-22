Минобр рекомендует этой весной отвязать выпускные экзамены от условий окончания основной школы

Министерство образования и науки направило своим партнерам для согласования и вынесения мнения проект поправки, согласно которой в этом учебном году выпускные экзамены основной школы будут обязательными, но результаты экзаменов не будут являться основанием для принятия решения об окончании основной школы. Согласно предлагаемой поправке, результаты общих выпускных экзаменов и выпускных экзаменов основной школы будут выражаться в процентах от максимального балла. Предложение было представлено в министерство в начале марта Союзом ученических объединений, Союзом учителей Эстонии, Союзом работников сферы образования Эстонии и Эстонской ассоциацией руководителей школ.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, предложение оправдано в связи с неравными возможностями обучения в школе в последние годы. «Нынешним учителям основной школы пришлось работать в неравных условиях в течение всего последнего года обучения, с 7 по 9 классы, из-за распространения коронавируса, поскольку контактное и дистанционное обучение чередовались из-за вспышек заболевания, а многие ученики также были вынуждены неделями заниматься самостоятельно на расстоянии из-за самоизоляции», - пояснила министр Керсна.

«Основываясь на опросах студентов и преподавателей, мы можем сказать, что дистанционное обучение не эквивалентно контактному. Например, в исследовании Таллиннского университета, посвященном дистанционному обучению, 28% студентов оценили дистанционное обучение как менее эффективное, чем контактное. 50% учителей считают дистанционное обучение менее эффективным, чем контактное, а 42% учителей считают, что ученики усваивают меньше материала учебной программы», - добавила она.

По словам министра, это изменение планируется ввести в этом учебном году. «Ученики получат подробную информацию о результатах экзамена в процентах, и ни одному ученику не придется беспокоиться о том, что результат экзамена повлияет на его окончание основной школы», - сказала министр Керсна.

Предыдущей весной 2021 года учащиеся 10-11 классов Харьюмаа и Ида-Вирумаа находились на дистанционном обучении в течение 15 недель (75 учебных дней), а учащиеся 5-8 классов - 13 недель (65 учебных дней). По всей Эстонии самые младшие классы (1-4 классы) провели на дистанционном обучении в общей сложности 7 недель (35 учебных дней), а девятиклассники - 9 недель (45 учебных дней). В этом учебном году не было общенационального дистанционного обучения для всех школ одновременно, но из-за распространения вируса школы в нескольких регионах находились на дистанционном обучении в течение разного времени одновременно, или индивидуально, или по классам. Например, по данным, собранным Министерством, во второй половине января в 40% общеобразовательных школ был хотя бы один класс на дистанционном обучении, а всего на дистанционном обучении находилось не менее 15 600 учеников.

Результаты выпускных экзаменов в основной школе также были отделены от условий окончания школы в двух предыдущих учебных годах, когда распространение коронавируса повлияло на школьное обучение. Хотя учащиеся обязаны сдавать выпускные экзамены, порог для сдачи этих экзаменов не установлен. Результат будет выражен в процентах от максимального балла за экзамен. Как правило, экзамен считается сданным, если он был сдан как минимум с удовлетворительным результатом, т.е. как минимум на 50%.