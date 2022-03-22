Борис Беккер, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», пытался спрятать от кредиторов два миллиона евро, и теперь ему грозит семь лет тюрьмы.
Легенде тенниса Борису Беккеру светит до семи лет тюрьмы
В Лондоне начался судебный процесс по делу шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» немца Бориса Беккера, сообщает BBC. Он продлится до трёх недель, звезде предъявлено обвинение по 24 пунктам, в том числе Беккера обвиняют в несоблюдении протоколов по раскрытию активов. Предполагается, что он скрыл 1,13 миллиона евро, полученных от продажи автосалона в Германии, не отразил в декларации несколько объектов недвижимости, кредит размером почти 1 млн евро и ряд ценных наград.
За эти финансовые махинации Борису грозит семь лет тюрьмы.
Борис Беккер за 16 лет своей карьеры заработал более 100 млн евро. Но из-за ряда неудач на финансовом рынке и образа жизни в 2017 году был объявлен банкротом. В данный момент бывший теннисит отрицает свою вину.
Несколькими годами ранее бывший теннисист также попадал в СМИ в связи со своими долгами. DW сообщает, что по состоянию на 2018 год общая сумма задолженности Беккера составляла 56 млн евро. От продажи трофеев было выручено 750 000 евро.