Легенде тенниса Борису Беккеру светит до семи лет тюрьмы

В Лондоне начался судебный процесс по делу шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» немца Бориса Беккера, сообщает BBC. Он продлится до трёх недель, звезде предъявлено обвинение по 24 пунктам, в том числе Беккера обвиняют в несоблюдении протоколов по раскрытию активов. Предполагается, что он скрыл 1,13 миллиона евро, полученных от продажи автосалона в Германии, не отразил в декларации несколько объектов недвижимости, кредит размером почти 1 млн евро и ряд ценных наград.

За эти финансовые махинации Борису грозит семь лет тюрьмы.

Борис Беккер за 16 лет своей карьеры заработал более 100 млн евро. Но из-за ряда неудач на финансовом рынке и образа жизни в 2017 году был объявлен банкротом. В данный момент бывший теннисит отрицает свою вину.