Вт, 22.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Легенде тенниса Борису Беккеру светит до семи лет тюрьмы

rus.postimees.ee
Легенде тенниса Борису Беккеру светит до семи лет тюрьмы
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Борис Беккер перед судом. 2018 г.
Борис Беккер перед судом. 2018 г. Фото: NEIL HALL/EPA

Борис Беккер, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», пытался спрятать от кредиторов два миллиона евро, и теперь ему грозит семь лет тюрьмы.

В Лондоне начался судебный процесс по делу шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» немца Бориса Беккера, сообщает BBC. Он продлится до трёх недель, звезде предъявлено обвинение по 24 пунктам, в том числе Беккера обвиняют в несоблюдении протоколов по раскрытию активов. Предполагается, что он скрыл 1,13 миллиона евро, полученных от продажи автосалона в Германии, не отразил в декларации несколько объектов недвижимости, кредит размером почти 1 млн евро и ряд ценных наград.

За эти финансовые махинации Борису грозит семь лет тюрьмы.

Борис Беккер за 16 лет своей карьеры заработал более 100 млн евро. Но из-за ряда неудач на финансовом рынке и образа жизни в 2017 году был объявлен банкротом. В данный момент бывший теннисит отрицает свою вину.

Несколькими годами ранее бывший теннисист также попадал в СМИ в связи со своими долгами. DW сообщает, что по состоянию на 2018 год общая сумма задолженности Беккера составляла 56 млн евро. От продажи трофеев было выручено 750 000 евро. 

Ключевые слова
Наверх