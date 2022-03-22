НКО Eesti Pagulasabi (Эстонский совет по делам беженцев) по состоянию на воскресенье оказал поддержку уже 2230 домохозяйствам на Украине, сумма финансовой помощи на каждую семью составила от 100 до 300 евро.
Благодаря НКО Eesti Pagulasabi 2230 украинских домохозяйств получили помощь
Об этом BNS сообщили в руководстве НКО, отметив, что потребности каждого домохозяйства были оценены индивидуально. В первую очередь помощь была оказана тем семьям, которые в результате войны остались без крова, лишились кого-то из членов семьи или кто-то из членов семьи получил ранение. В основном гуманитарная помощь была оказана домохозяйствам в Донецке, Луганске, Запорожье, Сумах, Харькове, Киеве, Житомире, Хмельницком, Николаеве и Чернигове — в городах и областях.
Как отмечают в Организации объединенных наций, финансовая помощь является сейчас самой действенной формой поддержки, за исключением тех регионов, где рынки и торговые точки больше не функционируют.
НКО Eesti Pagulasabi также направило медицинские средства больницам — в первую очередь в Запорожье, Донецкой и Днепропетровской областях. «Все свои шаги по оказанию помощи мы координируем с другими гуманитарными организациями посредством системы кластеров ООН OCHA. Целый ряд организаций планирует только начать оказание финансовой помощи на этой неделе; Eesti Pagulasabi стал одним из первых НКО, который начал оказывать такую помощь уже со 2 марта», — отметили в Eesti Pagulasabi.
Гуманитарная помощь из Эстонии в сотрудничестве с украинской транспортной фирмой направлена и в Николаев, ставший одним из самых критических регионов.
Консультационный центр НКО Eesti Pagulasabi по адресу улица Лийвалайя, 28 в Таллинне ежедневно продолжает работу, помогая как беженцам, так и их близким. Открыт информационный телефон для военных беженцев из Украины и помогающих им людей — +372 5881 1311, а также электронная почта — dopomoha@pagulasabi.ee.
В базе данных Эстонского совета по делам беженцев собраны более 3000 предложений о предоставлении места жительства беженцам от частных лиц и от предприятий, сотни других предложений о сотрудничестве. Благодаря им крышу над головой уже обрели 135 семей, прибывшие в Эстонию из Украины.