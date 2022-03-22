Благодаря НКО Eesti Pagulasabi 2230 украинских домохозяйств получили помощь

Об этом BNS сообщили в руководстве НКО, отметив, что потребности каждого домохозяйства были оценены индивидуально. В первую очередь помощь была оказана тем семьям, которые в результате войны остались без крова, лишились кого-то из членов семьи или кто-то из членов семьи получил ранение. В основном гуманитарная помощь была оказана домохозяйствам в Донецке, Луганске, Запорожье, Сумах, Харькове, Киеве, Житомире, Хмельницком, Николаеве и Чернигове — в городах и областях.

Как отмечают в Организации объединенных наций, финансовая помощь является сейчас самой действенной формой поддержки, за исключением тех регионов, где рынки и торговые точки больше не функционируют.

НКО Eesti Pagulasabi также направило медицинские средства больницам — в первую очередь в Запорожье, Донецкой и Днепропетровской областях. «Все свои шаги по оказанию помощи мы координируем с другими гуманитарными организациями посредством системы кластеров ООН OCHA. Целый ряд организаций планирует только начать оказание финансовой помощи на этой неделе; Eesti Pagulasabi стал одним из первых НКО, который начал оказывать такую помощь уже со 2 марта», — отметили в Eesti Pagulasabi.

Гуманитарная помощь из Эстонии в сотрудничестве с украинской транспортной фирмой направлена и в Николаев, ставший одним из самых критических регионов.

Консультационный центр НКО Eesti Pagulasabi по адресу улица Лийвалайя, 28 в Таллинне ежедневно продолжает работу, помогая как беженцам, так и их близким. Открыт информационный телефон для военных беженцев из Украины и помогающих им людей — +372 5881 1311, а также электронная почта — dopomoha@pagulasabi.ee.