Правление еще одного отделения «Отечества» выходит из партии в полном составе

По ее словам, членам партии - при ее нынешнем внутреннем климате - уже не найти мотивации для достижения поставленных целей. Поэтому члены правления регионального отделения решили покинуть "Отечество" в полном составе.

«Общее мнение членов правления было таким, что силовые методы управления, использованные партией по отношению к общему собранию отечественников Харьюмаа, вызывают сожаление, а причины принятых решений не разъяснены», - отметила Ряэмет.

Ряэмет задалась вопросом, как можно оставаться членом партии, когда ведущие политики «Отечества» предлагают в какой-то момент взятку за «правильное» голосование, а в следующий момент публично обзывают человека террористом? «Ни правление партии, ни суд чести несмотря на обращения, не потрудились даже обсудить поведение этих политиков», - сказала Ряэмет.