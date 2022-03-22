У России не так много востребованных на мировом рынке экспортных товаров. К ключевым относятся нефть, газ, уголь, зерно, металлы, лес, удобрения, оружие. Именно они и обеспечивали до сих пор страну долларами, евро и другой твердой валютой, пишет DW.
Россия сама лишает себя валюты: запреты на экспорт усиливают эффект санкций
О том, что США ввели запрет на импорт любых российских энергоносителей, что в странах ЕС активно обсуждают идею отказа от российской нефти, а многие европейские энергокомпании по собственной инициативе перестали покупать ее даже с большой скидкой, в последние дни говорилось и писалось очень много. Запад стремится тем самым сократить валютные доходы России, которые могли бы пойти на дальнейшее финансирование войны в Украине.
Ограничения и запреты на вывоз подсолнечного масла, удобрений и леса
Куда меньше внимания уделяется тому, что некоторые меры правительства РФ по сути дела способствуют достижению той же самой цели: обострить дефицит валюты в российской казне. Речь идет о полных или частичных запретах на экспорт из России удобрений, леса, зерна и некоторых других сельскохозяйственных культур.
Они вводились в последние месяцы и недели для того, чтобы сбить рост цен на внутреннем рынке. Но одновременно они усиливают эффект международных санкций. Более того, такие меры повышают без того крайне высокую зависимость бюджета РФ от продажи за рубеж энергоносителей. А чем важнее становится экспорт нефти и газа как один из немногих оставшихся способов зарабатывания валюты, тем больше растет уязвимость России в случае дальнейших западных ограничений на их импорт.
Масштабным сокращением российского экспорта правительство РФ занялось еще осенью прошлого года. С 1 сентября 2021 года была введена плавающая экспортная пошлина на подсолнечное масло. 1 декабря вступили в силу введенные на полгода, до 31 мая 2022 года, ограничения на экспорт азотных и содержащих азот удобрений.
С 1 января 2022 года Россия на целый год резко ограничила экспорт необработанной и грубо обработанной древесины. 2 февраля в рамках ужесточения уже принятых мер начал действовать полный запрет на экспорт аммиачной селитры, используемой для производства удобрений. Он введен на два месяца, но будет ли он, действительно, отменен 2 апреля, пока не ясно. 15 февраля в дополнение к введенной еще летом прошлого года плавающей экспортной пошлине на зерно начали действовать до 30 июня еще и экспортные квоты (предельный объем вывоза) для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
Подчеркнем: эти меры вводились до начала войны против Украины и касались экспорта не только в западные страны, но и, к примеру, в Китай.
Полное прекращение экспорта пшеницы и других зерновых в ЕАЭС
15 марта, война уже была в полном разгаре, Россия к тому же полностью остановила до 30 июня экспорт зерновых на рынки ближайших партнеров РФ по ЕАЭС- Евразийскому экономическому союзу: в Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. К этому моменту российские поставки зерна на мировой рынок, по данным агентства "Интерфакс", уже упали в текущем сельскохозяйственном году, начавшемся 1 июля 2021, более чем на 30%.
С того же 15 марта, но теперь уже до 31 августа, запрещен вывоз из России белого сахара и тростникового сахара-сырца во все страны кроме государств-членов ЕАЭС.
Таким образом, в ближайшие месяцы, когда экономика России будет все больше ощущать тяжелые последствия международных санкций и ухода с российского рынка иностранных компаний, производители удобрений, лесная промышленность и аграрные предприятия полностью или в значительной мере лишаться возможности зарабатывать валюту. А государство, в свою очередь, тех 80% от их валютной выручки, которые экспортеры после начала войны обязаны ему продавать.
"Роскосмос" отказался от валюты за старты ракет "Союз" с космодрома Куру
К мерам российского руководства, отрезающим страну от валютных доходов, следует отнести также принятое еще 26 февраля решение главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина прекратить запуски ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Оно было принято в ответ на санкции Евросоюза в отношении российской космической отрасли.
Тем самым Россия отказалась от одной из немногих статей дохода от экспорта высокотехнологичной продукции и оказания высококвалифицированных услуг по ее обслуживанию (на момент разрыва отношений на космодроме работали 87 российских специалистов). За 15 лет сотрудничества между "Роскосмосом" и Европейским космическим агентством ESA было осуществлено 27 пусков закупленных у России ракет-носителей "Союз".
Другой важной статьей несырьевого экспорта России до сих пор были также вооружения, хотя, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), объемы поставок российского оружия за рубеж в последние годы заметно снизились.
В какой мере война в Украине и введенные против России санкции скажутся на этом источнике валюты, пока предсказать невозможно. Сообщений на этот счет за время ведения военных действий найти не удалось. Однако можно предположить, что после значительных потерь военной техники в ходе боев в Украине вооруженным силам РФ придется срочно их восполнять, что может привести к дальнейшему сокращению поставок оружия на экспорт.
А еще можно запретить экспорт лома и оборудования для птицеводства
Тем временем в Госдуме вице-спикер Сергей Неверов из "Единой России" уже предложил прекратить вывоз за рубеж лома черных и цветных металлов или хотя бы запретить его экспорт в "недружественные страны".
А Национальный союз птицеводов попросил министерство сельского хозяйства РФ запретить вывоз во все страны, включая государства-члены ЕАЭС, кормов, оборудования и другой продукции, используемой в птицеводстве. В письме, с которым ознакомилось агентство "Интерфакс", предлагается, в частности, прекратить или ограничить экспорт витаминов, ветеринарных препаратов, упаковочных материалов, тары, инкубационных яиц, оборудования для выращивания, убоя и переработки птицы, а также комплектующих и запасных частей к нему.
Мотивы птицеводов понятны: в условиях очень низкого курса рубля и высоких мировых цен российским производителям любой конкурентоспособной продукции несравнимо выгоднее продавать ее за рубеж, чем внутри страны. Но чем активнее государство будет ограничивать всевозможный экспорт протекционистскими мерами, тем быстрее будет увеличиваться его зависимость от продажи за валюту газа и особенно нефти. А над ней на европейском рынке сейчас как раз все больше сгущаются тучи. Получается заколдованный круг.