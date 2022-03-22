Россия сама лишает себя валюты: запреты на экспорт усиливают эффект санкций

О том, что США ввели запрет на импорт любых российских энергоносителей, что в странах ЕС активно обсуждают идею отказа от российской нефти, а многие европейские энергокомпании по собственной инициативе перестали покупать ее даже с большой скидкой, в последние дни говорилось и писалось очень много. Запад стремится тем самым сократить валютные доходы России, которые могли бы пойти на дальнейшее финансирование войны в Украине.

Ограничения и запреты на вывоз подсолнечного масла, удобрений и леса

Куда меньше внимания уделяется тому, что некоторые меры правительства РФ по сути дела способствуют достижению той же самой цели: обострить дефицит валюты в российской казне. Речь идет о полных или частичных запретах на экспорт из России удобрений, леса, зерна и некоторых других сельскохозяйственных культур.

Они вводились в последние месяцы и недели для того, чтобы сбить рост цен на внутреннем рынке. Но одновременно они усиливают эффект международных санкций. Более того, такие меры повышают без того крайне высокую зависимость бюджета РФ от продажи за рубеж энергоносителей. А чем важнее становится экспорт нефти и газа как один из немногих оставшихся способов зарабатывания валюты, тем больше растет уязвимость России в случае дальнейших западных ограничений на их импорт.

Масштабным сокращением российского экспорта правительство РФ занялось еще осенью прошлого года. С 1 сентября 2021 года была введена плавающая экспортная пошлина на подсолнечное масло. 1 декабря вступили в силу введенные на полгода, до 31 мая 2022 года, ограничения на экспорт азотных и содержащих азот удобрений.

С 1 января 2022 года Россия на целый год резко ограничила экспорт необработанной и грубо обработанной древесины. 2 февраля в рамках ужесточения уже принятых мер начал действовать полный запрет на экспорт аммиачной селитры, используемой для производства удобрений. Он введен на два месяца, но будет ли он, действительно, отменен 2 апреля, пока не ясно. 15 февраля в дополнение к введенной еще летом прошлого года плавающей экспортной пошлине на зерно начали действовать до 30 июня еще и экспортные квоты (предельный объем вывоза) для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Подчеркнем: эти меры вводились до начала войны против Украины и касались экспорта не только в западные страны, но и, к примеру, в Китай.

Полное прекращение экспорта пшеницы и других зерновых в ЕАЭС

15 марта, война уже была в полном разгаре, Россия к тому же полностью остановила до 30 июня экспорт зерновых на рынки ближайших партнеров РФ по ЕАЭС- Евразийскому экономическому союзу: в Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. К этому моменту российские поставки зерна на мировой рынок, по данным агентства "Интерфакс", уже упали в текущем сельскохозяйственном году, начавшемся 1 июля 2021, более чем на 30%.