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Ломаченко отказался от боя с Камбососом

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Ломаченко отказался от боя с Камбососом
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Василий Ломаченко.
Василий Ломаченко. Фото: Soobum Im/USA Today Sports

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира с австралийцем Джорджем Камбососом. Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на журналиста ESPN Майка Коппинджера.

По информации источника, поединок с Камбососом предложили американцу Девину Хэйни после того, как Ломаченко решил остаться в Украине на время войны с Россией.

Отметим, что ранее была информация о том, что Усик и Ломаченко смогут покинуть территорию Украины во время войны для подготовки к поединкам на профессиональном ринге.

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