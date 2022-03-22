Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира с австралийцем Джорджем Камбососом. Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на журналиста ESPN Майка Коппинджера.
Ломаченко отказался от боя с Камбососом
Ломаченко отказался от боя с Камбососом
По информации источника, поединок с Камбососом предложили американцу Девину Хэйни после того, как Ломаченко решил остаться в Украине на время войны с Россией.
Отметим, что ранее была информация о том, что Усик и Ломаченко смогут покинуть территорию Украины во время войны для подготовки к поединкам на профессиональном ринге.
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