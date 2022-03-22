Ломаченко отказался от боя с Камбососом

По информации источника, поединок с Камбососом предложили американцу Девину Хэйни после того, как Ломаченко решил остаться в Украине на время войны с Россией.

Отметим, что ранее была информация о том, что Усик и Ломаченко смогут покинуть территорию Украины во время войны для подготовки к поединкам на профессиональном ринге.