Лийметс: мы продолжим всестороннюю политическую и экономическую изоляцию России

«Пока Россия ведет неоправданную войну против украинского государства и народа, мы продолжим всестороннюю политическую и экономическую изоляцию России. ЕС расширяет ограничительные меры в отношении российской экономики, а также в отношении тех, кто поддерживает режим Путина и начатую им войну. Мы также готовим следующий сильный пакет санкций, который необходимо принять в срочном порядке. Кроме того, я подняла перед коллегами вопрос о необходимости приостановить членство России в Совете ООН по правам человека, поскольку их деятельность никоим образом не соответствует целям работы Совета», — сказала Лийметс.

Говоря о помощи Украине, Лийметс подчеркнула необходимость последовательной политической, экономической, гуманитарной и оборонной поддержки. «Мы готовы всесторонне поддержать Украину в процессе вступления в ЕС, потому что Украина прочно принадлежит к европейской семье. Смотря в будущее, замороженные активы российского правительства и частных лиц должны быть использованы для наращивания военного ущерба в Украине», — добавила министр иностранных дел.

На встрече с министром иностранных дел Молдавии Попеску Лийметс похвалила страну за то, что она справилась с чрезвычайным потоком украинских военных беженцев. «Эстония поддержала Молдавию в размере 100 000 евро для предоставления жилья и другой необходимой помощи беженцам, мы также помогаем в сферах продовольственной помощи, здравоохранения и транспорта», — отметила Лийметс. Мы также поддерживаем Молдавию на пути к европейской интеграции и внимательно следим за развитием событий в Приднестровье, которые Россия может использовать для дальнейшей дестабилизации региона.

В Совете по иностранным делам встретились министры иностранных дел и обороны, чтобы утвердить долгосрочную стратегию безопасности и обороны ЕС, то есть «Стратегический компас». «Для нас важно, что в стратегии четко подчеркнута ведущая роль НАТО и трансатлантического партнерства в обеспечении европейской безопасности, война России в Украине и угроза России Европе в целом, а также один из приоритетов – это поддержка непосредственного соседства ЕС», — сказала Лийметс.

После Совета по иностранным делам Лийметс приняла участие в Европейском гуманитарном форуме, где подчеркнула необходимость для нуждающихся иметь доступ к гуманитарной помощи и защиту международного права. «Нападения на гуманитарных и медицинских работников, а также бомбардировки школ и больниц – это чрезвычайно серьезное нарушение международного гуманитарного права. Политизация гуманитарной помощи также недопустима. Считаю очень важным, чтобы все нарушители международного права, в том числе виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности, были привлечены к ответственности. Это касается и военной деятельности России в Украине, где захватчики несут ответственность за все военные преступления против украинцев», — добавила Лийметс.