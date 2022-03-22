С понедельника правительство Эстонии находится в Ида-Вирумаа, где встречается с представителями самоуправлений, предприятий и общественных организаций. Сегодня в 12 часов по итогам совещания начнется пресс-конференция, в которой примут участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр образования и науки Лийна Керсна и министр внутренних дел Кристиан Яани.