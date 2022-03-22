С понедельника правительство Эстонии находится в Ида-Вирумаа, где встречается с представителями самоуправлений, предприятий и общественных организаций. Сегодня по итогам совещания состоялась пресс-конференция с участием премьер-министра Каи Каллас, министра государственного управления Яака Ааба, министра образования и науки Лийны Керсна и министра внутренних дел Кристиана Яани.
Прямая трансляция ⟩ Пресс-конференция правительства в Нарве: внимание и финансы - школам Ида-Вирумаа, инвестиции - предприятиям региона
Пресс-конференция сопровождалась синхронным переводом на русский язык.
Rus.Postimees вел прямую трансляцию мероприятия.
Премьер-министр Кая Каллас в приветствии сказала, что сегодня состоялось первое выездное заседание кабинета под ее руководством: «Я рада, что оно прошло в Ида-Вирумаа».
Общая безопасность и местная повестка
Каллас сообщила, что на сегодняшний день число военных беженцев из Украины уже превысило 1 процент населения Эстонии. А также, что правительство со своей стороны помогает местным самоуправлениям принимать их и обеспечивает беженцам временную защиту сроком на один год.
Премьер-министр напомнила о существующем в Эстонии кризисе безопасности, самом крупном в истории страны, который связан с ближайшим к Ида-Вирумаа соседним государством. Однако Каллас вновь подчеркнула, что военной угрозы для Эстонии в настоящее время нет. Она также заверила, что кабинет министров много работает над обеспечением доступности помощи беженцам со стороны как местных властей, так и населения. В связи с этим также продолжается работа над тем, чтобы получить в этом вопросе помощь и поддержку от Европы.
В отношении Ида-Вирумаа Каллас выразила понимание правительства, как сложившаяся ситуация влияет на экономику и рабочие места в регионе. Главным акцентом темы остается энергетика: «Ясно, что частью нашей безопасности является безопасность энергетическая. Чтобы мы могли справиться без российского газа и нефти», — уточнила премьер. Еще одной большой проблемой Каллас назвала санкции и то, насколько они повлияют на работу местного бизнеса: «На вчерашних встречах предприниматели Ида-Вирумаа высказывали свои опасения. Все понимают, что Россия – ненадежный партнер и нужно искать новые бизнес-модели».
«Впереди трудные времена, – сказала премьер-министр. Свобода дается немалой ценой, которую сейчас платят украинцы. Этот вопрос напрямую касается и нас.»
В части местной повестки Каллас перечислила утвержденные пункты: инициирование плана реконструкции государственной дороги Хальяла-Кукрузе и мер поддержки реструктуризации жилья для самоуправлений, где население неуклонно сокращается.
Меры поддрежки региона
Министр государственного управления Яак Ааб сообщил, что регион Ида-Вирумаа сейчас является приоритетным направлением работы кабинета. В ближайшие годы он получит больше всего средств, в том числе финансирования от Евросоюза. В этом году, напомнил Ааб, откроет прием заявок Фонд справедливого перехода. Он также уточнил, что это не единственный фонд, деятельность которого направлена на Ида-Вирумаа, программа мер для региона очень разнообразна.
«Сегодня были утверждены меры поддержки реструктуризации жилья для муниципалитетов, где сокращается численность населения, – доложил Ааб. – Видно, что во многих местах дома пусты или полупусты. В дальнейшем пустующими многоквартирными домами будет заниматься самоуправление, а пока на помощь придет государство.» Главная цель этой работы, по словам министра, состоит в том, чтобы улучшить жизненную среду по всей Эстонии. Ааб добавил, что кабинету предстоит рассмотреть необходимые для этого затраты: «Сейчас велики расходы на оборону, но мы пытаемся принять это решение как можно раньше».
Местные школы и образование детей-беженцев
Министр образования и науки Лийна Керсна сообщила, что в центре Нарвы будет отремонтирована школа, а в Кохтла-Ярве построена новая. Планируется, что оба учебных заведения станут школами языкового погружения: «Все стороны согласны с этим решением. Я надеюсь, что их ученики закончат основную школу с очень хорошим знанием эстонского».
Керсна также уточнила, что сегодня правительство приняло решение, что с 1 сентября школа в Кохтла-Ярве станет государственной: «Мы делаем это, чтобы помочь обучению на эстонском языке достичь хороших результатов как по содержанию, так и по форме. И обязательно внесем свой вклад в развитие школы».
Керсна уточнила, что данное решение не означает плана национализации основного образования: «Было лишь высказано предположение, что такой шаг можно рассмотреть в отношении некоторых районов Ида-Вирумаа. Об этом кратко шла речь и в общении с представителями города Силламяэ. Обсуждения продолжаются».
В следующий период средства Евросоюза, выделяемые на сферу образования, будут в первую очередь направляться в Ида-Вирумаа.
Министр образования сказала, что в отношении Ида-Вирумаа и школьной сети региона в целом существует прогноз о сокращении доли детей 10–14 лет более чем на 50 процентов, а доли детей чуть старше – более чем на 40 процентов.
«Мы решили, – сказала Лийна Крсна, – что в следующий период средства Евросоюза, выделяемые на сферу образования, будут в первую очередь направляться в Ида-Вирумаа. На модернизацию планируется направить помощь в размере около 70 миллионов евро».
По поводу ситуации с детьми военных беженцев министр сообщила: на сегодняшний день в инфосистеме образования зарегистрировано 400 детей военных беженцев, из них 60 дома учатся в начальных классах, 318 – в основной школе, 31 в – старших классах, 8 – в профтехучилищах.
Сначала родители-беженцы больше регистрировали детей в русскоязычных школах, сейчас более половины детей записано в эстоноязычные школы. Наибольшее число детей и молодежи из военных беженцев сейчас сконцентрировано в Тарту. В регионе Ида-Вирумаа официально зарегистрированы 53 ребенка. «Мы знаем, что в Эстонию прибыло значительно больше таких детей. Больше всего из них нуждается в образовании основной школьной ступени», – сказала Лийна Керсна.
Граница надежно защищена
Министр внутренних дел Кристиан Яани рассказал о встрече с Еврокомиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон: «Символично, что встреча состоялась именно в Нарве, в Колледже Академии МВД. Комиссар похвалила Эстонию, одобрила нашу помощь украинским беженцам. Мы также представили обзор того, как работает Нарвский пограничный контрольно-пропускной пункт».
Готовность и вооружение пограничников вполне на уровне.
Яани отдельно подчеркнул: «Наша граница надежно защищена». Он также напомнил, что вчера его ведомство открыло пункт приема беженцев в Пярну: «Там они получают первичный медицинский осмотр, временную защиту и т. д. На сегодняшний день временную защиту уже получили около пяти тысяч человек, шесть тысяч заявлений находятся на рассмотрении».
На вопрос о том, достаточна ли готовность на границе Эстонии с учетом протяженной водной границы Яани ответил, что Департамент полиции и погранохраны постоянно ведет наблюдение за границей: «Если ее нужно будет защищать, этим займутся Силы обороны. Готовность и вооружение пограничников вполне на уровне. Мы также договорились о весьма конкретных совместных мероприятиях с министром обороны», – доложил министр внутренних дел.