Прямая трансляция ⟩ Пресс-конференция правительства в Нарве: внимание и финансы - школам Ида-Вирумаа, инвестиции - предприятиям региона

Пресс-конференция сопровождалась синхронным переводом на русский язык.

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Премьер-министр Кая Каллас в приветствии сказала, что сегодня состоялось первое выездное заседание кабинета под ее руководством: «Я рада, что оно прошло в Ида-Вирумаа».

Общая безопасность и местная повестка

Каллас сообщила, что на сегодняшний день число военных беженцев из Украины уже превысило 1 процент населения Эстонии. А также, что правительство со своей стороны помогает местным самоуправлениям принимать их и обеспечивает беженцам временную защиту сроком на один год.

Премьер-министр напомнила о существующем в Эстонии кризисе безопасности, самом крупном в истории страны, который связан с ближайшим к Ида-Вирумаа соседним государством. Однако Каллас вновь подчеркнула, что военной угрозы для Эстонии в настоящее время нет. Она также заверила, что кабинет министров много работает над обеспечением доступности помощи беженцам со стороны как местных властей, так и населения. В связи с этим также продолжается работа над тем, чтобы получить в этом вопросе помощь и поддержку от Европы.

В отношении Ида-Вирумаа Каллас выразила понимание правительства, как сложившаяся ситуация влияет на экономику и рабочие места в регионе. Главным акцентом темы остается энергетика: «Ясно, что частью нашей безопасности является безопасность энергетическая. Чтобы мы могли справиться без российского газа и нефти», — уточнила премьер. Еще одной большой проблемой Каллас назвала санкции и то, насколько они повлияют на работу местного бизнеса: «На вчерашних встречах предприниматели Ида-Вирумаа высказывали свои опасения. Все понимают, что Россия – ненадежный партнер и нужно искать новые бизнес-модели».

«Впереди трудные времена, – сказала премьер-министр. Свобода дается немалой ценой, которую сейчас платят украинцы. Этот вопрос напрямую касается и нас.»

В части местной повестки Каллас перечислила утвержденные пункты: инициирование плана реконструкции государственной дороги Хальяла-Кукрузе и мер поддержки реструктуризации жилья для самоуправлений, где население неуклонно сокращается.

Меры поддрежки региона

Министр государственного управления Яак Ааб сообщил, что регион Ида-Вирумаа сейчас является приоритетным направлением работы кабинета. В ближайшие годы он получит больше всего средств, в том числе финансирования от Евросоюза. В этом году, напомнил Ааб, откроет прием заявок Фонд справедливого перехода. Он также уточнил, что это не единственный фонд, деятельность которого направлена на Ида-Вирумаа, программа мер для региона очень разнообразна.