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Сеэдер: лишим видов на жительство и виз тех, кто оправдывает войну

rus.postimees.ee
Сеэдер: лишим видов на жительство и виз тех, кто оправдывает войну
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Хелир-Вальдор Сеэдер.
Хелир-Вальдор Сеэдер. Фото: Mihkel Maripuu (Postimees)

Сегодня фракция «Отечества» в Рийгикогу инициировала поправку к Закону об иностранцах, которая создает правовую основу для аннулирования видов на жительство и виз для тех, кто публично поддерживает войну России против Украины.

По словам председателя партии «Отечество» Хелира-Вальдора Сеэдера, инициатива является вопросом внутренней безопасности и ценностей. «Эстонское государство не обязано держать в стране людей, которые оправдывают нападение на Украину и которые представляют угрозу внутренней безопасности Эстонии. Поэтому невыдача и аннулирование видов на жительство и виз тем, кто оправдывает агрессию, является единственным разумным выбором», - сказал Сеэдер.

Изменение закона, инициированное партией «Отечество», позволило бы дополнить разделы Закона об иностранцах, которые разрешают следующее, если иностранец открыто поддерживает войну России против Украины: досрочно прекратить пребывание иностранца в Эстонии; отказать в выдаче долгосрочной визы; отказать в выдаче долгосрочного вида на жительство; аннулировать разрешение на временное проживание.

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