Сеэдер: лишим видов на жительство и виз тех, кто оправдывает войну

По словам председателя партии «Отечество» Хелира-Вальдора Сеэдера, инициатива является вопросом внутренней безопасности и ценностей. «Эстонское государство не обязано держать в стране людей, которые оправдывают нападение на Украину и которые представляют угрозу внутренней безопасности Эстонии. Поэтому невыдача и аннулирование видов на жительство и виз тем, кто оправдывает агрессию, является единственным разумным выбором», - сказал Сеэдер.