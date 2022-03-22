Сегодня фракция «Отечества» в Рийгикогу инициировала поправку к Закону об иностранцах, которая создает правовую основу для аннулирования видов на жительство и виз для тех, кто публично поддерживает войну России против Украины.
Сеэдер: лишим видов на жительство и виз тех, кто оправдывает войну
По словам председателя партии «Отечество» Хелира-Вальдора Сеэдера, инициатива является вопросом внутренней безопасности и ценностей. «Эстонское государство не обязано держать в стране людей, которые оправдывают нападение на Украину и которые представляют угрозу внутренней безопасности Эстонии. Поэтому невыдача и аннулирование видов на жительство и виз тем, кто оправдывает агрессию, является единственным разумным выбором», - сказал Сеэдер.
Изменение закона, инициированное партией «Отечество», позволило бы дополнить разделы Закона об иностранцах, которые разрешают следующее, если иностранец открыто поддерживает войну России против Украины: досрочно прекратить пребывание иностранца в Эстонии; отказать в выдаче долгосрочной визы; отказать в выдаче долгосрочного вида на жительство; аннулировать разрешение на временное проживание.