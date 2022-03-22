Спектакль Таллиннского городского театра «На дне» можно будет посмотреть с переводом на русский

Действие спектакля разворачивается в ночлежке для неимущих, содержатель которой Костылев сдает койки в подвальном этаже тем, кто не может позволить себе более приличное жилье. Не удивительно, что подобная ночлежка собирает под своей крышей достаточно пёстрое общество, среди обитателей которой можно найти как ремесленников и рыночных торговок, так и мелких воришек, уличных женщин, а также обнищавших аристократов и представителей сферы искусств. Несмотря на то, что «На дне» несет с собой непосредственные жизнеощущения и атмосферу, сложившуюся накануне Первой мировой войны, пьеса в полной мере сохраняет свою актуальность и сегодня, когда на повестке дня все так же остро стоят вопросы человеческого достоинства и гуманизма. Постановка Уусберга представляет собой образец классического психологического театра, который венчает сильная и убедительная работа актеров. В 2019 году за этот спектакль Уку Уусберг был удостоен премии коллег Городского театра как лучший постановщик и Мартин Миксон – премии коллег как лучший художник. Аллан Ноорметс стал лауреатом Эстонской театральной премии года за лучшую мужскую роль второго плана.