Газета: мужчина, который четыре месяца назад пропал на Вормси, найден мертвым

И хотя останки с большой долей вероятности принадлежат пропавшему мужчине, полиция не захотела подтверждать эту информацию Lääne Elu. «Мы ждем еще экспертизы», - сказал пресс-секретарь полиции изданию.

Фонд отметил, что окончательный ответ озвучат эксперты, но OPEROG считает поиски Свена завершенными: «Мы не знаем никого, кто бы в течение последнего полугода, помимо Свена, пропадал на острове Вормси».