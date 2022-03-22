Пропавшего на острове Вормси в начале января 49-летнего Свена в субботу нашли добровольцы фонда Kadunud, передает Lääne Elu.
Газета: мужчина, который четыре месяца назад пропал на Вормси, найден мертвым
Газета: мужчина, который четыре месяца назад пропал на Вормси, найден мертвым
И хотя останки с большой долей вероятности принадлежат пропавшему мужчине, полиция не захотела подтверждать эту информацию Lääne Elu. «Мы ждем еще экспертизы», - сказал пресс-секретарь полиции изданию.
Фонд отметил, что окончательный ответ озвучат эксперты, но OPEROG считает поиски Свена завершенными: «Мы не знаем никого, кто бы в течение последнего полугода, помимо Свена, пропадал на острове Вормси».
Центр тревоги получил сообщение об исчезновении 49-летнего мужчины 21 марта, когда он ушел из своего дома на улице Хулло в неизвестном направлении. После этого никто его не видел, а, по данным полиции, пропавший не покидал остров.
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