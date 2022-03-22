Yandex Go оспорит решение латвийских властей о блокировке сервиса в стране

Накануне Автотранспортная дирекция (АТД) Латвии постановила аннулировать регистрацию в Латвии "Яндекс.Такси" и заблокировать мобильное приложение Yandex Go, сообщило агентство BNS, ссылаясь на представителя АТД Зане Плоне. Решение обусловлено тем, что сервис обеспечивает активный обмен данными с серверами, размещенными в России, что, с точки зрения Латвии, является угрозой ее нацбезопасности.

"Мы не согласны с блокировкой и, тем более, с ее официальной мотивацией. Планируем оспаривать решение", - сообщили в пресс-службе "Яндекс Go". В компании добавили, что о решении они узналИ из прессы - никаких уведомлений от латвийских властей не поступало.

В "Яндекс Go" сообщили, что в 2020 году сервис прошел регистрацию в АТД, которая подтвердила его соответствие "требованиям законодательства страны", с тех пор никаких изменений в IT-архитектуру не вносилось.

"Команда Yandex Go никогда не отрицала, что алгоритмы сервиса могут использовать российские сервера наряду с финским дата-центром. Данные пользователей Латвии хранятся в строгом соответствии с нормами ЕС и GDPR - регламентом, который создавал и принимал ЕС, включая Латвию", - добавили в "Яндекс.Такси".