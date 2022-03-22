В среду, 23 марта в Эстонии начнет работу бесплатная консультационная линия для школьных психологов на украинском языке, открытая для всех людей, работающих с детьми и подростками, а также для самих учеников и родителей. Цель горячей линии - предоставить доступную возможность бесплатно проконсультироваться с квалифицированным школьным психологом в комфортной и анонимной обстановке.
В среду в Эстонии начнет работу горячая линия школьных психологов на украинском языке
Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства образования. На внеочередной видеовстрече министров образования стран ЕС министр образования Украины Сергей Шкарлет попросил своих коллег найти способы поддержки психического здоровья детей и молодежи.
Министр образования и науки Лийна Керсна подтверждает, что Эстония будет всячески поддерживать Украину и обеспечит детям и молодым людям из Украины возможность продолжить образование на всех уровнях обучения в безопасной и надежной среде. "Мы создадим безопасную среду для детей и молодых людей, переживших войну, и обеспечим им поддерживающие мероприятия для сохранения психического здоровья во время их пребывания в Эстонии. Возможность получать психологические консультации на родном языке по горячей линии школьных психологов - важный шаг в поддержке украинских школьников, родителей и педагогов", - сказала Лийна Керсна, министр образования и науки.
Кармен Майкалу, руководитель Эстонской ассоциации школьных психологов: "Расширение работы горячей линии для оказания поддержки на украинском языке крайне необходимо. Украиноязычные школьные психологи готовы поддержать как самих учащихся, так и их родителей и работников сферы образования". "Бесплатный и анонимный телефонный звонок является основной и легкодоступной точкой контакта для получения психологической поддержки, но при необходимости предлагается и последующее консультирование", - добавила Майкалу.
Горячая линия школьных психологов на украинском языке 1227 работает с 23 марта по средам с 16:00 до 20:00. Звонок бесплатный и анонимный.
По-прежнему открыта и горячая линия на эстонском (1226, пн-пт 16-20) и русском (1227, вт 16-20) языках. Горячая линия школьных психологов была открыта 1 сентября Министерством образования и науки и Ассоциацией школьных психологов.