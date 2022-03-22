За сутки в Эстонии прибавилось 2005 зараженных

По состоянию на утро 22 марта в больницах находится 477 пациентов с коронавирусом. Из них 203 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 126 человек, или 62% не были вакцинированы, а 77, или 38% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,1 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 3,5 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 62 новые истории болезни, из которых в 28 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 20,9 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались два человека с коронавирусом, один не был вакцинирован: 73-летний мужчина и 75-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 101 вакцинированный человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 113 невакцинированных в день.