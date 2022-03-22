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С завтрашнего дня запрещен выход на лед нескольких озер

rus.postimees.ee
С завтрашнего дня запрещен выход на лед нескольких озер
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Выход на лед запрещен.
Выход на лед запрещен. Фото: Meelis Meilbaum

С 23 марта запрещен выход на лед Теплого и Псковского озер, а также на лед нескольких небольших водоемов как на любых транспортных средствах, так и пешком. Выход на лед Нарвского водохранилища на любых транспортных средствах и пешком будет запрещен 25 марта.

На лед Чудского озера и Нарвского водохранилища на легких транспортных средствах и пешком выходить еще можно, но перед выходом на лед надо обязательно ознакомиться с последней информацией о состоянии льда на сайте Департамента полиции и погранохраны.

На легких транспортных средствах и пешком можно выходить на лед водоемов:

  • Чудское озеро

  • Нарвское водохранилище

Запрещено выходить на лед на любых транспортных средствах и пешком на лед водоемов:

  • Псковское озеро

  • Теплое озеро

  • озеро Паттина

  • озеро Ванику

  • озеро Пабра

  • озеро Крийва

  • река Нарва

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