С 23 марта запрещен выход на лед Теплого и Псковского озер, а также на лед нескольких небольших водоемов как на любых транспортных средствах, так и пешком. Выход на лед Нарвского водохранилища на любых транспортных средствах и пешком будет запрещен 25 марта.
С завтрашнего дня запрещен выход на лед нескольких озер
С завтрашнего дня запрещен выход на лед нескольких озер
На лед Чудского озера и Нарвского водохранилища на легких транспортных средствах и пешком выходить еще можно, но перед выходом на лед надо обязательно ознакомиться с последней информацией о состоянии льда на сайте Департамента полиции и погранохраны.
На легких транспортных средствах и пешком можно выходить на лед водоемов:
Чудское озеро
Нарвское водохранилище
Запрещено выходить на лед на любых транспортных средствах и пешком на лед водоемов:
Псковское озеро
Теплое озеро
озеро Паттина
озеро Ванику
озеро Пабра
озеро Крийва
река Нарва