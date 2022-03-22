Запрещен выход на лед нескольких озер

С 23 марта запрещен выход на лед Теплого и Псковского озер, а также на лед нескольких небольших водоемов как на любых транспортных средствах, так и пешком. Выход на лед Нарвского водохранилища на любых транспортных средствах и пешком будет запрещен 25 марта.