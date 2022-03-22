"Вот такая странная жизнь в оккупации". Как живет Херсон, занятый российскими военными

"Коридора нет, и русские военные его всячески блокируют. Мэр бьется, требуя зеленый коридор для медикаментов и продуктов, о людях даже речи не идет. Но его нет", - подтверждает журналист Рыженко.

Есть "народная тропа" на Николаев через пару деревень - но туда ездят только несколько машин местных волонтеров на свой страх и риск. Мэр расширять ее не планирует. Би-би-си направило запрос о предоставлении коридора в министерство обороны России и ожидает ответа. До сих пор российские власти это не комментировали.

При этом российские военные предлагают по всему городу свою гуманитарную помощь - консервы, масло и наборы круп - "часто просроченные", жалуются горожане. Лекарств в наборах нет.

"Ходят с этой гуманитаркой к мэру, на площади, в больницу. Люди бедные или с пониженной социальной ответственностью - берут. Их снимают на камеру, заставляют говорить какие-то вещи о благодетелях", - вздыхает Рыженко. "В первые дни к ним никто не подходил, но сейчас еда заканчивается, и к ним идут", - говорит одна из участниц митингов.

Жители Херсона сжигают продукты из гуманитарной помощи. Фото: BBC

Уехать из города можно только по направлению к Крыму, аннексированному Россией в 2014 году. В ту сторону без проблем сажают на автобус и увозят. Но с людьми, которые туда уехали, связи нет.

В тех, кто пытается самостоятельно уехать по другим дорогам, стреляют, утверждают местные жители. "У нас и в машину с волонтерами стреляли, и в "скорую", и в журналистов. Уехать отсюда нельзя", - подытоживает одна из жительниц Херсона.

Да и не на чем - бензина в городе нет. Одна из собеседниц Би-би-си недавно вернулась из очереди на заправке: "С восьми утра до четырех вечера стояли - и не купили".