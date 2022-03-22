Роман Зозуля: «Пытаемся вывезти из Украины 30 детей»

– Мы хотим взять одну возрастную категорию, чтобы их заявили как команду, они принимали участие в чемпионате, им дали общежитие для проживания, чтобы их полностью взяли под контроль.

– А ваша академия с Русланом Ротанем? Где сейчас ваша школа, ребята?

– Сейчас все сидят дома. Трудно вывезти всех, сейчас говорим о 30 детях, но есть много нюансов, проблем с документами. Мы прекрасно понимаем, что сложно маме сделать разрешение на выезд ребенка в другую страну, когда они находятся в бункере или идут обстрелы, - сказал Зозуля.