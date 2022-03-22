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Шоссе Таллинн-Нарва станет четырехполосным на всем протяжении от столицы до Йыхви

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Шоссе Таллинн-Нарва станет четырехполосным на всем протяжении от столицы до Йыхви
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Четырехполосное шоссе.
Четырехполосное шоссе. Фото: Eero Vabamägi

На состоявшемся в Ида-Вирумаа выездном заседании правительство приняло решение инициировать планировку четырехполосного (2+2) участка дороги на отрезке Хальяла - Кукрузе шоссе Таллинн - Нарва. По предположению правительства, планировка может занять шесть лет, пишет ERR.

В настоящее время четырехполосная дорога от Таллинна в направлении Нарвы проложена до Хальяла, и еще один короткий четырехполосный участок шоссе имеется между Кукрузе и Йыхви.

По словам министра государственного управления Яака Ааба, существует большой общественный, государственный и международный интерес к планированию участка между Хальяла и Кукрузе.

Для участка шоссе будет инициирована специальная планировка на уровне государства, а также стратегическая оценка воздействия на окружающую среду, которая позволит установить на участке максимальную скорость движения 120 км/ч.

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