Шоссе Таллинн-Нарва станет четырехполосным на всем протяжении от столицы до Йыхви

В настоящее время четырехполосная дорога от Таллинна в направлении Нарвы проложена до Хальяла, и еще один короткий четырехполосный участок шоссе имеется между Кукрузе и Йыхви.

По словам министра государственного управления Яака Ааба, существует большой общественный, государственный и международный интерес к планированию участка между Хальяла и Кукрузе.