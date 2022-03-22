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Братья Суркисы, сбегая из Украины, вывезли более 17 млн долларов

rus.postimees.ee
Братья Суркисы, сбегая из Украины, вывезли более 17 млн долларов
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Григорий Суркис (второй слева) и Мишель Платини (второй справа) во время посещения стадиона в Киеве (27.09.2011).
Григорий Суркис (второй слева) и Мишель Платини (второй справа) во время посещения стадиона в Киеве (27.09.2011). Фото: YURIY DYACHYSHYN/AFP

"Украинской правде" стали известны детали выезда Игоря и Григория Суркисов за пределы Украины в начале полномасштабного вторжения России.

Как свидетельствует оказавшийся в распоряжении УП документ пограничников, Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Собеседники УП в ГПСУ сказали, что Суркисы уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные деньги 17,6 миллионов долларов.

Народный депутат Григорий Суркис выехал на автомобиль Mercedez-Benz ML-500. Рыночная стоимость такого авто достигает почти 100 тысяч евро. Среди пассажиров были замечены и его внуки, как выяснила УП со страниц мужчин в соцсетях. Во время военного состояния их выезд за границу должен был быть ограничен, ведь они подлежат военному учету, согласно указу президента об общей мобилизации.

Младший брат Игорь Суркис уехал в бронированной машине Maybach S650. Рыночная стоимость такого авто составляет около 700 тысяч евро.

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