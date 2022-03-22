Братья Суркисы, сбегая из Украины, вывезли более 17 млн долларов

Как свидетельствует оказавшийся в распоряжении УП документ пограничников, Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Собеседники УП в ГПСУ сказали, что Суркисы уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные деньги 17,6 миллионов долларов.

Народный депутат Григорий Суркис выехал на автомобиль Mercedez-Benz ML-500. Рыночная стоимость такого авто достигает почти 100 тысяч евро. Среди пассажиров были замечены и его внуки, как выяснила УП со страниц мужчин в соцсетях. Во время военного состояния их выезд за границу должен был быть ограничен, ведь они подлежат военному учету, согласно указу президента об общей мобилизации.