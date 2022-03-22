Государственная латвийская авиакомпания airBaltic открывает летний сезон, в рамках которого из Таллинна она будет выполнять полеты в 13 направлениях. Летний сезон открывается в предстоящее воскресенье, 27 марта.
Самолеты airBaltic с весны будут летать из Эстонии в 13 направлениях
Самолеты airBaltic с весны будут летать из Эстонии в 13 направлениях
Как передала BNS пресс-служба airBaltic, из Риги самолеты предприятия будут летать в 64 направлениях, из Вильнюса в 12 и из финского Тампере в семи. В общей сложности латвийская авиакомпания в летнем сезоне планирует полеты по 92 направлениям.
В связи с действующими ограничениями на полет в воздушном пространстве России предприятие решило приостановить полеты из Риги в Баку и Ереван.
В прошлом году airBaltic перевезла 1,6 млн пассажиров, что было на 21,4% больше, чем в 2020 году.
Латвийское государство является собственником 96,14% акций airBaltic, еще 3,86% акций принадлежат предприятию Aircraft Leasing 1, принадлежащему датскому предпринимателю Ларсу Туэсену.