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Кто будет платить пенсию беженцам из Украины и в каком размере?

Ирина Каблукова
Кто будет платить пенсию беженцам из Украины и в каком размере?
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Пенсионер.
Пенсионер. Фото: www.freepik.com

Количество военных беженцев из Украины продолжает увеличиваться. Прибывшие люди получают первичную консультацию, временную крышу над головой и начинают заниматься оформлением документов, которые дадут им не только право на проживание в стране, но и социальные гарантии равные с местными жителями.

Отсутствие статуса — это нерешенные социальные проблемы. Во-первых, жилье сейчас предоставлено на один месяц. За это время нужно подыскать себе какой-то вариант, поскольку взять бабушку с дедушкой к себе внук не может — у него уже живут другие бежавшие от войны родственники. Во-вторых, пожилым людям нужен врач, а для него необходима медицинская страховка. В-третьих, первые два пункта и вся остальная жизнь зависят от наличия денег. «В Украине бабушка и дедушка получали пенсию и спокойно на нее справлялись. Однако там нет такой возможности, как в Эстонии, когда деньги переводят на карточку — их каждый месяц приносил почтальон. Сейчас они не находятся дома и почтальон уже не придет, а перевести пенсию на карточку там не смогут даже если захотят — у них нет данных счета», - рассуждает внук.

И действительно, что будет с украинскими пенсионерами? Кто будет их кормить? И каким образом будет организована медицинская помощь для людей, которые не могут устроиться на работу или встать на учет в качестве безработного?

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