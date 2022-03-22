Кто будет платить пенсию беженцам из Украины и в каком размере?

Отсутствие статуса — это нерешенные социальные проблемы. Во-первых, жилье сейчас предоставлено на один месяц. За это время нужно подыскать себе какой-то вариант, поскольку взять бабушку с дедушкой к себе внук не может — у него уже живут другие бежавшие от войны родственники. Во-вторых, пожилым людям нужен врач, а для него необходима медицинская страховка. В-третьих, первые два пункта и вся остальная жизнь зависят от наличия денег. «В Украине бабушка и дедушка получали пенсию и спокойно на нее справлялись. Однако там нет такой возможности, как в Эстонии, когда деньги переводят на карточку — их каждый месяц приносил почтальон. Сейчас они не находятся дома и почтальон уже не придет, а перевести пенсию на карточку там не смогут даже если захотят — у них нет данных счета», - рассуждает внук.