Rus.Postimees представляет оперативную сводку разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях в Украине за 22 марта.
Разведка Эстонии: переговорный процесс между Украиной и Россией зашел в тупик
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В последние сутки вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) добились минимальных успехов. Прежде всего это связано с сопротивлением украинцев и нарастающих проблемах со снабжением. Российские войска продолжили наносить точечные удары, в том числе по целям на западе Украины.
Переговорный процесс между Украиной и Россией зашел в тупик. На оккупированной ВС РФ территории, например в Херсоне, население выходит на мирные демонстрации протеста, однако их разгоняют силой.
Киевское направление (Север)
В течение последних суток подразделения ВС РФ оставались на месте: окапывались на позициях и пытались поправить ситуацию со снабжением. Артиллерия продолжала бить по Киеву.
Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)
ВС РФ не приблизились к Киеву, подразделения удерживают позиции.
Харьковское направление (Восток)
Харьков остается под обстрелом. К городу стянута армия и артиллерийские части усиления окружного подчинения.
Насколько известно, произошедшую 21 марта утечку аммиака на химическом заводе в Сумах удалось ликвидировать.
В районе Изюма продолжаются бои. ВС РФ предпринимают попытки продвижения вдоль реки Северский Донец.
Рубеж Донецк – Луганск
ВСУ удерживают позиции. Подразделения так называемых народных республик оказывают давление на противника, однако несмотря на потери, успехов они не имеют. Министерство обороны РФ пытается демонстрировать успешный характер наступления и отчитывается о захвате отдельных сел.
В Мариуполе продолжаются бои. После отказа местных властей подчиниться российскому ультиматуму и сдать город, ВС РФ ужесточили обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта.
Крымское направление
Николаев остается блокированным с востока. ВС РФ не смогли форсировать Южный Буг. Информация о значительных успехах наступления российских войск на Кривой Рог отсутствует.