Разведка Эстонии: переговорный процесс между Украиной и Россией зашел в тупик

Общая информация

В последние сутки вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) добились минимальных успехов. Прежде всего это связано с сопротивлением украинцев и нарастающих проблемах со снабжением. Российские войска продолжили наносить точечные удары, в том числе по целям на западе Украины.

Переговорный процесс между Украиной и Россией зашел в тупик. На оккупированной ВС РФ территории, например в Херсоне, население выходит на мирные демонстрации протеста, однако их разгоняют силой.

Киевское направление (Север)

В течение последних суток подразделения ВС РФ оставались на месте: окапывались на позициях и пытались поправить ситуацию со снабжением. Артиллерия продолжала бить по Киеву.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

ВС РФ не приблизились к Киеву, подразделения удерживают позиции.

Харьковское направление (Восток)

Харьков остается под обстрелом. К городу стянута армия и артиллерийские части усиления окружного подчинения.

Насколько известно, произошедшую 21 марта утечку аммиака на химическом заводе в Сумах удалось ликвидировать.

В районе Изюма продолжаются бои. ВС РФ предпринимают попытки продвижения вдоль реки Северский Донец.

Рубеж Донецк – Луганск

ВСУ удерживают позиции. Подразделения так называемых народных республик оказывают давление на противника, однако несмотря на потери, успехов они не имеют. Министерство обороны РФ пытается демонстрировать успешный характер наступления и отчитывается о захвате отдельных сел.

В Мариуполе продолжаются бои. После отказа местных властей подчиниться российскому ультиматуму и сдать город, ВС РФ ужесточили обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта.

Крымское направление