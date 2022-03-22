Яна Тоом: расходы на беженцев ЕС возьмет на себя

По словам депутата Европарламента Яны Тоом (Renew Europe – Центристская партия), финансирование из фондов ЕС призвано покрыть расходы государств на военных беженцев, в том числе – на жилье, питание, помощь по уходу за детьми, образование для детей, медицинские услуги, рабочие места, психологическую помощь, языковые курсы и юридическую поддержку.

«Слухи о том, что мы на местах должны скинуться на беженцев, а у кого-то отнимут пенсии и пособия, не соответствуют действительности, – говорит Яна Тоом. – Поступить так было бы абсурдом, особенно после пандемии, которая столь негативно повлияла на экономику. Я уверена, что в Брюсселе ни у кого и мысли не было бросить страны ЕС на амбразуру – мол, денег нет, но вы держитесь и принимайте беженцев. К счастью, ЕС подготовился к восстановлению экономики после пандемии заранее и аккумулировал для этого очень большие средства. Теперь эти средства нам пригодятся».

План CARE разрешает странам ЕС и отдельным регионам финансировать помощь беженцам из структурных фондов ЕС, конкретно из Европейского фонда регионального развития (ERDF) и Европейского социального фонда (ESF), иначе говоря, виде исключения страны ЕС смогут использовать средства, предназначавшиеся изначально для других целей. «Такое разрешение необходимо, поскольку в ЕС действуют очень жесткие правила использования денег из структурных фондов – ими можно покрывать лишь целевые расходы. Распространится на эту ситуацию и правило стопроцентного софинансирования со стороны ЕС: это означает, что страна не должна ничего платить из собственных средств», – пояснила Тоом.

По плану CARE на помощь беженцам с Украины можно будет использовать и значительную часть из средств программы REACT-EU, которая изначально покрывала восстановление ЕС после пандемии, – в 2022 году это 10 млрд евро. Поддержка структурных фондов будет сочетаться с поддержкой других европейских источников, включая Фонд убежища, миграции и интеграции (AMIF) и Фонд европейской помощи наиболее социально неблагополучным людям (FEAD).

Яна Тоом отметила и то, что Еврокомиссия упростит все процедуры, связанные с отчетностью, а помощь распространится не только на граждан Украины, но и на граждан третьих стран, бежавших от войны в Украине.

Страны ЕС смогут задним числом ходатайствовать о возмещении понесенных начиная с 24 февраля 2022 года расходов на прием и содержание военных беженцев.