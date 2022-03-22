В конце прошлой недели сразу два издания: New York Post и Daily Mail опубликовали информацию о том, что Алина Кабаева, бывашя гимнастка, олимпийская чемпионка, считающаяся предполагаемой спутницей жизни президента РФ Владимира Путина, укрылась в Швейцарии. По этому поводу разгорелась жаркая полемика.
Алину Кабаеву хотят выдворить из Швейцарии
А именно, в Швейцарии начали требовать, чтобы олимпийскую чемпионку, к которой до сих пор не было применено никаких санкций, выслали из страны. Под соответствующей петицией подписалось более 50 000 человек.
Власти Швейцарии до сих пор не дали официальных комментариев по поводу того, действительно ли Кабаева находится в стране – предположительно, она проживает в Лугано.
38-летняя Кабаева – бывшая гимнастка, у нее имеется олимпийская бронзовая медаль (2000 г.) и олимпийское золото (2004 г.). Также у нее более 20 медалей, завоеванных на чемпионатах Европы и мира. Помимо этого, на ее счету и допинговый скандал, который разгорелся в 2001 году.
Отношения Путина и Кабаевой вышли на свет в 2008 году, когда издание «Московский Корреспондент» написало о том, что они тайно помолвлены. Кремль категорически опроверг эту информацию, также издание вынудили прекратить деятельность.
После этого различные издания опубликовали инфорамацию о том, что у Путина и Кабаевой несколько детей, но официальных подтверждений об этом не поступало. Если в 2013 году Кабаева утверждала, что у нее нет детей, то в марте 2015 года она родила в Швейцарии дочку. Четыре года спустя бывшая гимнастка стала матерью двойняшек, но имя возможного отца нигде ни разу не упоминалось.