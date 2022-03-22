Алину Кабаеву хотят выдворить из Швейцарии

А именно, в Швейцарии начали требовать, чтобы олимпийскую чемпионку, к которой до сих пор не было применено никаких санкций, выслали из страны. Под соответствующей петицией подписалось более 50 000 человек.

Власти Швейцарии до сих пор не дали официальных комментариев по поводу того, действительно ли Кабаева находится в стране – предположительно, она проживает в Лугано.

38-летняя Кабаева – бывшая гимнастка, у нее имеется олимпийская бронзовая медаль (2000 г.) и олимпийское золото (2004 г.). Также у нее более 20 медалей, завоеванных на чемпионатах Европы и мира. Помимо этого, на ее счету и допинговый скандал, который разгорелся в 2001 году.

Отношения Путина и Кабаевой вышли на свет в 2008 году, когда издание «Московский Корреспондент» написало о том, что они тайно помолвлены. Кремль категорически опроверг эту информацию, также издание вынудили прекратить деятельность.