Лийна Керсна: все больше детей беженцев записывают в школы с эстонским языком обучения

По ее словам, на данный момент в инфосистеме образования в Эстонии зарегистрировано чуть больше 400 детей беженцев, из которых 60 зачислены в детские сады, 318 — в общеобразовательные школы, 31 — в гимназии и еще восемь — в профессиональные училища.

«Когда в начале марта мы только открыли возможность такой регистрации в инфосистеме образования, то заметили, что на первых порах почти половину детей записали в русскоязычные учебные заведения. Однако теперь мы видим, что более половины детей зарегистрированы в школы и детсады с эстонским языком обучения», - сообщила Керсна.

Чуть меньше 30% детей записаны в учебные заведения, практикующие языковое погружение и менее 20% - в полностью русскоязычные детские сады и школы. «Больше всего детей беженцев — 105 — зарегистрированы в учебные заведения в Тарту. В Таллинне их всего 44 и в Ида-Вирумаа 53», - добавила Керсна.