Начиная с воскресенья в расписании поездов произойдут изменения

«В последние недели мы наблюдаем значительный рост количества пассажиров в наших поездах, и поэтому, если до сих пор поезда между Таллинном и Тарту ходили только по пятницам и воскресеньям, то теперь мы сделали их движение на этой линии ежедневным, – прокомментировал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго. – С помощью дополнительных поездов мы предложим людям еще больше возможностей найти для себя подходящее время отправления. Кроме того, пассажиры будут лучше распределены по различным отправлениям, благодаря чему в поездах будет больше места, что означает и большее удобство поездок».

Согласно новому расписанию, начиная с 27 марта будет добавлен новый рейс 16 Таллинн-Тарту с временем отправления в 14:11, а также рейс 61 Тарту-Таллинн с временем отправления в 16:35. В то же время будет отменен рейс 719 Таллинн-Пяэскюла с временем отправления из Таллинна в 13:54, а также рейс 721 с временем отправления из Таллинна в 14:20.

Изменения на других линиях будут в пределах нескольких минут: Продолжительность поездки рейса 220 Таллинн-Нарва сократится, и в дальнейшем поезд будет прибывать в Нарву в 10:30. Поезд рейса 227 Нарва-Таллинн будет отправляться на одну минуту позже в 17:25, и на одну минуту изменятся времена оправления из Вайвара (новое время – 17:41) и Ору (новое время – 17:49). На Юго-Западном направлении поезд рейса 374 Тюри-Таллинн начиная с 27 марта будет прибывать на три минуты позже – в 9:42.