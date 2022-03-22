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Цены на нефть начали снижаться

Интерфакс/BNS
Цены на нефть начали снижаться
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Автозаправка. Фото иллюстративное.
Автозаправка. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

Днем во вторник нефтяные котировки перешли к снижению после резкого подъема накануне.

Стоимость майских фьючерсов на эталонную североморскую марку нефти Brent на лондонской бирже ICE ко второй половине дня 22 марта снизилась до 115,05 доллара за баррель, что на 0,49% ниже цены закрытия предыдущей сессии.

Майские фьючерсы на торгуемую в США марку WTI подешевели до 109,1 доллара за баррель, что на 0,79% меньше итогового значения предыдущей сессии.

В понедельник цены на нефть к концу дневных торгов поднялись более чем на 7% на фоне сообщений о том, что Евросоюз обсуждает запрет импорта российских энергоресурсов.

Понижательное давление на рынок нефти также оказывает дорожающий доллар, поскольку подавляющее большинство нефтяных контрактов в мире заключается в американской валюте.

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