Цены на нефть начали снижаться

Стоимость майских фьючерсов на эталонную североморскую марку нефти Brent на лондонской бирже ICE ко второй половине дня 22 марта снизилась до 115,05 доллара за баррель, что на 0,49% ниже цены закрытия предыдущей сессии.

Майские фьючерсы на торгуемую в США марку WTI подешевели до 109,1 доллара за баррель, что на 0,79% меньше итогового значения предыдущей сессии.

В понедельник цены на нефть к концу дневных торгов поднялись более чем на 7% на фоне сообщений о том, что Евросоюз обсуждает запрет импорта российских энергоресурсов.