Каллас: правительство пока не обсуждало вопрос ограничений на работу таксосервиса Yandex

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас в начале марта сообщил, что, хотя правительство в дополнение к общеевропейским санкциям от ЕС не вводило свои меры ограничения, обсуждение этой темы продолжается и, среди прочего, в Эстонии могут рассмотреть вопрос о судьбе услуги Yandex.Taxi.

«Очевидно, министр Таави Аас еще готовит соответствующий проект, поскольку на рабочий стол правительства он еще не поступил», - сказала Каллас, отвечая на вопросы журналистов.

В Латвии Автотранспортная дирекция (АТД) постановила аннулировать регистрацию в стране сервиса Yandex.Taxi и заблокировать мобильное приложение Yandex Go, сообщила агентству BNS в Риге представитель дирекции Зане Плоне.

Такое решение было принято в связи с тем, что сервис обеспечивает активный обмен данными с серверами, которые размещены в России. Всем предприятиям электронных коммуникаций в Латвии будет направлен запрос заблокировать мобильное приложение и веб-сайт Yandex Go.

Со среды, 23 марта, перевозчики в Латвии больше не смогут использовать мобильное приложение Yandex Go, и этот поставщик услуг больше не сможет предоставлять услуги на территории страны, сообщила Плоне.

Проводя фактическую оценку ситуации в отношении потока данных приложения Yandex Go, АТД Латвии зафиксировала IP-адреса, на которые приложение отправляло или откуда получало данные, и обнаружила, что Yandex Go осуществляет обмен данными с серверами, расположенными в России. АТД пришла к выводу, что данные о предлагаемых на территории Латвии и осуществляемых перевозках, водителях, транспортных средствах, платежных картах и произведенных платежах направляются для последующей обработки и хранения на серверах в России.

Руководитель АТД Кристиан Годиньш указал, что передача данных странам, которые не являются членами Европейского союза (ЕС) или НАТО, является серьезным нарушением, которое угрожает национальной безопасности и дает возможность получить доступ к данным жителей Латвии, пользующихся веб-сайтом или мобильным приложением. Поэтому будет аннулирована регистрация Yandex.Taxi, который обеспечивает деятельность сайта и приложения Yandex Go.

В начале февраля Инспекция охраны данных Эстонии по тем же причинам рекомендовала избегать услуг Yandex. Полиция безопасности еще в 2018 году предостерегала, что приложение таксоизвоза от Yandex может незаконно собирать данные о своих пользователях.

Также сообщалось, что санкции ЕС в связи с вторжением России на территорию Украины были применены к исполнительному директору российской компании Yandex Тиграну Худавердяну. Однако после включения в список санкций ЕС Худавердян покинул должность.

Yandex зарегистрирован в Голландии, дочерние фирмы концерна работают в Европе, Великобритании и в США. Большая часть бизнеса предприятия находится в России и других странах СНГ.