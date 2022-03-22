У мотогонщика Марка Маркеса после аварии начались проблемы со зрением

На седьмом повороте шестикратный чемпион MotoGP потерял управление над мотоциклом, шедшим на скорости 186 км/час. Гонщика подбросило в воздух, после чего он упал и ударился головой. Маркеса доставили в больницу для дальнейшего обследования - у него диагностировали сотрясение мозга.

"На пути в Испанию Марк Маркес начал испытывать дискомфорт со зрением, по прибытии в Барселону он посетил клинику вместе со своим доверенным офтальмологом. Врач подтвердил рецидив диплопии (двойное зрение – ред.), - она была диагностирована у гонщика в ноябре прошлого года", - говорится в заявлении комитета гонок.