Во время разминки накануне воскресной гонки MotoGP (Гран-при Индонезии) испанский автогонщик Марк Маркес попал в серьезную аварию.
У мотогонщика Марка Маркеса после аварии начались проблемы со зрением
На седьмом повороте шестикратный чемпион MotoGP потерял управление над мотоциклом, шедшим на скорости 186 км/час. Гонщика подбросило в воздух, после чего он упал и ударился головой. Маркеса доставили в больницу для дальнейшего обследования - у него диагностировали сотрясение мозга.
"На пути в Испанию Марк Маркес начал испытывать дискомфорт со зрением, по прибытии в Барселону он посетил клинику вместе со своим доверенным офтальмологом. Врач подтвердил рецидив диплопии (двойное зрение – ред.), - она была диагностирована у гонщика в ноябре прошлого года", - говорится в заявлении комитета гонок.
Врачами было принято решение о проведении консервативного лечения с периодическими медицинскими осмотрами. Пока неизвестно, когда гонщик сможет вернуться на трассу. Отмечается, что диплопия менее серьезная, чем та, которая была выявлена у гонщика после падения в 2021 году.