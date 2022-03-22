Теперь скидки будут настоящими скидками: с мая вступает в силу новый закон для защиты прав потребителей

Вводящие в заблуждение скидки в скором временем будут находиться под пристальным вниманием Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA), также изменятся правила относительно того, кто может писать отзывы о продукте и почему именно эти, а не иные товары первыми появляются в списке при поиске в интернет-магазинах.

Изменения в основном коснутся интернет-магазинов, но некоторые правила теперь будут ужесточены и для обычных.

Если раньше торговцы могли получить штраф до 3 200 евро за неправильное измерение параметров товара или неправильный расчет цены, то теперь штраф может доходить до 40 000 евро. «Однако уточняем, что тот факт, что законом предусмотрена возможность более высокой ставки штрафа, не означает, что TTJA немедленно начнет штрафовать предприятия», — сказала юрист коммерческого отдела TTJA Хеллика Тэдер.

Цель состоит в том, чтобы предприятия вели себя более законопослушно. «При необходимости объясним и проконсультируем, дадим время на устранение нарушения, и большинство предпринимателей исправят ситуацию».

По словам Тэдер, наказание в виде штрафа встречается редко, но время от времени наказание все же необходимо в ситуациях, когда компания хочет получить нечестное конкурентное преимущество и не хочет вести свою деятельность в соответствие с законом. Сумма штрафа зависит от тяжести нарушения, а также от размера предприятия. «Владелец небольшого магазина, конечно, не должен бояться, что TTJA немедленно оштрафует его на 40 000 евро за какие-то случайные ошибки», — сказала Тэдер.

Однако изменение коснется в основном интернет-продавцов. Например, в интернет-магазине покупателям должны более точно объяснять, на основании каких параметров составляется список результатов при поиске товара. Это касается интернет-магазинов, которые являются посредниками и продают товары и других поставщиков или продавцов, к примеру, Kaup24 (где можно купить почти все), K-rauta (где также можно купить товары для животных, свитера и лыжи) м другие.

По словам главы Эстонского союза торговцев Неле Пейл, заботой предприятий в ближайшие месяцы будут разработки в области информационных технологий, которые теперь должны быть осуществлены в кратчайшие сроки.

Кроме того, Закон о защите прав потребителей стал более строгим в отношении того, кто может оценивать товары и услуги. Покупателям удобно смотреть отзывы на купленные в интернете товары. Однако продавцу легко заплатить кому-то за положительные отзывы. Это тоже теперь более строго ограничено законом.