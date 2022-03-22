Luminor предлагает работу украинским специалистам

« Мы динамичный всебалтийский банк, наша команда отличается многообразием, и мы можем предложить интересную работу как в сфере бизнеса, так и во вспомогательных областях», - сказала руководитель сферы по работе с персоналом Luminor в Эстонии Лийз Пурге.

Студенты с небольшим опытом работы и недавние выпускники имеют возможность подать заявку на участие в программе оплачиваемой стажировки Luminor , которая вскоре стартует.

При приеме на работу учитываются навыки и предыдущий опыт людей, без дискриминации.

Поддержка Украины

Чтобы поддержать украинских беженцев, Luminor также предлагает ряд бесплатных банковских услуг, включая бесплатное открытие счета и PIN-калькулятор. Кроме того, мы предлагаем бесплатный пакет Debit или Black на три месяца во всех странах Балтии, который включает в себя банковскую карточку без ежемесячной платы. Информация также доступна на нашем сайте на украинском языке.

С 24 февраля мы отменили комиссию за переводы на счета в украинских банках.

Для оказания гуманитарной помощи Luminor пожертвует 100 000 евро организациям стран Балтии, занимающимся помощью беженцам.