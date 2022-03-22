Luminor начнет принимать на работу людей, оказавшихся в Эстонии из-за российского вторжения в Украину.
Luminor предлагает работу украинским специалистам
«Мы динамичный всебалтийский банк, наша команда отличается многообразием, и мы можем предложить интересную работу как в сфере бизнеса, так и во вспомогательных областях», - сказала руководитель сферы по работе с персоналом Luminor в Эстонии Лийз Пурге.
Студенты с небольшим опытом работы и недавние выпускники имеют возможность подать заявку на участие в программе оплачиваемой стажировки Luminor, которая вскоре стартует.
При приеме на работу учитываются навыки и предыдущий опыт людей, без дискриминации.
«Мы направим полный список наших вакансий и рекомендации по процессу подачи заявления в местные организации, координирующие трудоустройство беженцев», - добавила Лийз Пурге.
Поддержка Украины
Чтобы поддержать украинских беженцев, Luminor также предлагает ряд бесплатных банковских услуг, включая бесплатное открытие счета и PIN-калькулятор. Кроме того, мы предлагаем бесплатный пакет Debit или Black на три месяца во всех странах Балтии, который включает в себя банковскую карточку без ежемесячной платы. Информация также доступна на нашем сайте на украинском языке.
С 24 февраля мы отменили комиссию за переводы на счета в украинских банках.
Для оказания гуманитарной помощи Luminor пожертвует 100 000 евро организациям стран Балтии, занимающимся помощью беженцам.