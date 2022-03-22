Роналду высказался о предстоящих стыковых матчах отбора ЧМ-2022

«Полная концентрация на ЧМ-2022. Как и всегда, горд, что представляю Португалию. Мы знаем, что путь будет непростым. Мы с огромным уважением относимся к противникам, с которыми мы столкнёмся, у которых та же цель, что у нас. Но мы вместе будем бороться за то, чтобы Португалия заняла своё законное место. Давайте сделаем это!» — написал португалец в соцсетях.