В Таллинне злоумышленники крадут сетевое оборудование фирмы Elisa

«На прошлой неделе волна краж оборудования Elisa прокатилась по Пыхья-Таллинну. Из установленных на улице распределительных щитов, закрытых на замок, воры похищают оборудование, обеспечивающее клиентам услуги кабельного телевидения и интернета. За последние месяцы подобные случаи в этом районе Таллинна уже происходили несколько раз. Деятельность злоумышленников серьезно нарушает работу людей, обучающихся или работающих дистанционно», - пояснил руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли.

По его словам, все щиты вскрыты с помощью ключей, оборудование срезано с кабелей и похищено. Есть основания полагать, что похититель точно знает, что он ищет. Кражи происходят в основном в дневное время, с 10 до 12 часов и преимущественно в микрорайоне Каламая в Пыхья-Таллинне.