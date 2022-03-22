Руководителями нарвских государственных гимназий станут Ирене Кяосаар и Тейви Габриэль

Государственные гимназии Нарвы будут работать сообща, чтобы предложить широкий спектр возможностей для обучения, современную учебную среду и высококачественное изучение языка. Тейви Габриэль, в настоящее время руководитель отдела обучения и развития в Кохтла-Ярвеской гимназии, подчеркивает важность создания единой эстонской школы и качественного образования на эстонском языке в Ида-Вирумаа, чтобы обучение в гимназиях было с широким выбором предметов, интересным и вдохновляющим для каждого ученика. По словам Ирене Кяосаар, имеющей большой опыт работы в области образования и интеграции, новая школа будет ориентирована на ученика и будет иметь культуру открытой школы, где хорошо и учиться, и преподавать.

Тейви Габриэль. Фото: Haridusministeerium

По словам Райво Труммаля, начальника отдела государственных школ Министерства образования и науки, новые руководители школ имеют давние связи с Ида-Вирумаа и хорошо знают местные особенности. «Новые руководители обладают взаимодополняющими знаниями и опытом, что создаст хорошую основу для совместной школьной культуры, руководства и качественного обучения в обеих школах», - добавил Труммаль.

Директора были выбраны по итогам открытого конкурса, в котором приняли участие в общей сложности десять кандидатов.

Новые директора начнут работать неполный рабочий день с начала апреля, и с полной нагрузкой с июня этого года.