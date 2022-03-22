Война в Украине, день 27-й: украинские военные взяли под контроль Макаров, мэр Борисполя просит жителей покинуть город

Украинские военные взяли под контроль населенный пункт Макаров, мэр Борисполя призвал жителей покинуть город, российские военные ударили по порту Николаева, Зеленский обратился к итальянскому парламенту, за ночь в Харькове было зафиксировано более 80 обстрелов.

Подробности - в обзоре ситуации во вторник.

Украинские военные взяли под контроль населенный пункт Макаров Киевской области

"В течение дня, благодаря героическим действиям наших защитников, над городом Макаров поднят государственный флаг Украины, враг отброшен", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Позже в соцсетях появилось видео, на котором глава полиции киевской области Андрей Небитов с автоматом и в бронежилете объезжает населенный пункт: на кадрах можно видеть, что большинство зданий частично или полностью разрушены.

Почти все жители покинули Макаров, в городе продолжает работать полиция.

Мэр Борисполя призвал жителей покинуть город

По словам Владимира Борисенко, это облегчит работу украинских военных.

Блокпост в Борисполе. Фото: AFP

"Как показывает практика тех городов, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать вооруженным силам", - отметил Борисенко.

"Я обращаюсь к гражданскому населению: быть разумными, обратиться в call-центр, и по возможности уехать из города, - заявил в видеообращении мэр Борисполя. - У кого нет такой возможности - вывезем, у кого есть - организованно, в колоннах, сможете выехать на автомобилях".

В Борисполе, расположенном примерно в 40 километрах от украинской столицы, находится международный киевский аэропорт. До войны в Борисполе проживало более 60 тысяч человек.

В Киеве и области со вчерашнего дня действует комендантский час, который продлится до семи часов утра 23 марта.

Зеленский обратился к итальянскому парламенту и поговорил с папой римским

В своем выступлении Владимир Зеленский рассказал о текущей ситуации в Украине, а также призвал Италию оказывать больше давления на Россию.

Он также предупредил о приближении голода для многих стран из-за невозможности посадки и экспорта зерна из Украины.

Зеленский призвал Италию не становиться "курортом для убийц".

"Они (российская элита) почти все используют Италию для отдыха, - отметил Зеленский. - Заблокируйте их имущество, поддержите эмбарго, заблокируйте порты, чтобы они заплатили цену за свою агрессию. Не допустите продовольственного кризиса, помогите нам".

Владимир Зеленский обсудил также с папой римским Франциском гуманитарную ситуацию в Украине.

"Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров. Приветствовали бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", - написал Зеленский.

Российские военные ударили по порту Николаева

Ночью по морскому порту "Николаев" был нанесен удар, сообщила администрация морских портов Украины (АМПУ).

Портовая инфраструктура получила значительные повреждения.

Кроме того, в Николаевской области после обстрела загорелась заправка, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Погибли трое мужчин, одна женщина была госпитализирована.

За ночь в Харькове было зафиксировано более 80 обстрелов

Об этом рассказал глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Мы зафиксировали 84 [обстрела]. Пострадали районы Салтовки, Даниловки, Холодной Горы, район ХТЗ, так же активность врага была в Дергачах, Циркунах и на Чугуевском направлении", - отметил Синегубов.

"Было зафиксировано нанесение ракетного удара, но сегодня около 5 утра мобильные подразделения Вооруженных сил Украины в районе Новой Водологи сбили крылатую ракету оккупантов", - добавил он.