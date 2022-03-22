Правительство обсудит отмену обязательного ношения масок

Об этом на пресс-конференции правительства, которая во вторник прошла в Нарве, заявили премьер-министр Кая Каллас и министр здоровья и труда Танель Кийк.

«Мы запросили у научного совета, исходя из каких критериев можно сделать следующий шаг, и я надеюсь, что в следующий вторник мы сможем обсудить тему масок», - сказала Каллас.