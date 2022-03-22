Поскольку число заразившихся Covid-19 и нуждающихся в стационарном лечении снижается, правительство на следующей неделе обсудит, стоит ли заменить требование носить маски в общественных местах на рекомендацию, пишет Rus.Err.ee.
Правительство обсудит отмену обязательного ношения масок
Правительство обсудит отмену обязательного ношения масок
Об этом на пресс-конференции правительства, которая во вторник прошла в Нарве, заявили премьер-министр Кая Каллас и министр здоровья и труда Танель Кийк.
«Мы запросили у научного совета, исходя из каких критериев можно сделать следующий шаг, и я надеюсь, что в следующий вторник мы сможем обсудить тему масок», - сказала Каллас.
«Замена требования рекомендацией - это вопрос ближайшего времени, так как мы видим, что уровень инфицирования и нагрузка на больницы снижаются. Поскольку на следующей неделе на заседании кабинета правительства мы вновь будем рассматривать темы Covid-19, то, безусловно, обсудим и то, какие шаги можно предпринять», - добавил Танель Кийк.