Министерство отклонило предложения Союза владельцев оружия

Министерство внутренних дел отклонило предложение Союза владельцев оружия внести в Закон об оружии поправку, согласно которой владеть в Эстонии огнестрельным оружием и боеприпасами могут только граждане Эстонии, Европейского союза и стран НАТО. Также было отклонено предложение увеличить до 1000 штук число патронов, которые разрешено иметь гражданам Эстонии для обеспечения безопасности, пишет Rus.Err.ee.