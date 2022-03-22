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Министерство отклонило предложения Союза владельцев оружия

rus.postimees.ee
Министерство отклонило предложения Союза владельцев оружия
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Оружие. Иллюстративное фото
Оружие. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Министерство внутренних дел отклонило предложение Союза владельцев оружия внести в Закон об оружии поправку, согласно которой владеть в Эстонии огнестрельным оружием и боеприпасами могут только граждане Эстонии, Европейского союза и стран НАТО. Также было отклонено предложение увеличить до 1000 штук число патронов, которые разрешено иметь гражданам Эстонии для обеспечения безопасности, пишет Rus.Err.ee.

Вице-канцлер по вопросам политики внутренней безопасности, правопорядка и миграции Министерства внутренних дел Вейко Коммуссаар все эти предложения отклонил, сославшись на принцип равного обращения со всеми владельцами лицензий на оружие.

«У всех законопослушных граждан в Эстонии равные права. При выдаче первичной лицензии на оружие, а также при продлении срока ее действия, оцениваются и взвешиваются исходящие от лица возможные угрозы безопасности. Департамент полиции и погранохраны хорошо справляется с этим», — заверил Коммусаар в ответном письме Союзу владельцев оружия.

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