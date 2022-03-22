Министерство внутренних дел отклонило предложение Союза владельцев оружия внести в Закон об оружии поправку, согласно которой владеть в Эстонии огнестрельным оружием и боеприпасами могут только граждане Эстонии, Европейского союза и стран НАТО. Также было отклонено предложение увеличить до 1000 штук число патронов, которые разрешено иметь гражданам Эстонии для обеспечения безопасности, пишет Rus.Err.ee.
Министерство отклонило предложения Союза владельцев оружия
Министерство отклонило предложения Союза владельцев оружия
Вице-канцлер по вопросам политики внутренней безопасности, правопорядка и миграции Министерства внутренних дел Вейко Коммуссаар все эти предложения отклонил, сославшись на принцип равного обращения со всеми владельцами лицензий на оружие.
«У всех законопослушных граждан в Эстонии равные права. При выдаче первичной лицензии на оружие, а также при продлении срока ее действия, оцениваются и взвешиваются исходящие от лица возможные угрозы безопасности. Департамент полиции и погранохраны хорошо справляется с этим», — заверил Коммусаар в ответном письме Союзу владельцев оружия.
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