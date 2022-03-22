Посольству России в Латвии дали три месяца, чтобы сменить табличку с названием улицы

Как сообщалось ранее, Рижская дума приняла решение переименовать участок улицы Антонияс, на котором расположено посольство России в Латвии, в улицу Независимости Украины с целью выражения поддержки Украине в ее борьбе против вторжения России.

Решение о смене названия отправлено по почте на три адреса, на которые оно распространяется, включая посольство России.

В течение трех месяцев со дня вступления решения в силу собственники зданий должны установить нумерационные знаки на зданиях с новым названием улицы.