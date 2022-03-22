Прибытие большого количества беженцев оказывает давление на рынок аренды. Дефицита жилья в Таллинне пока не наблюдается, однако спрос очень высок, пишет Rus.ERR.
Маклеры: на рынке недвижимости наблюдается аномальный спрос
Маклеры: на рынке недвижимости наблюдается аномальный спрос
Помимо дороговизны арендного жилья, для беженцев возникают и другие преграды.
"В Эстонии привыкли заключать договоры на год. В случае украинских беженцев неизвестно, сколько они здесь пробудут. Они скорее предпочтут бессрочный договор. Это различие тоже очень влияет", - отметил аналитик бюро недвижимости Uusmaa Ристо Вяхи.
Военных беженцев призывают соглашаться на любую официальную временную работу, чтобы была возможность оплачивать хотя бы часть услуг. Кроме того, рассматривать варианты проживания не только в больших городах - Таллинне и Тарту, но и в поселках, где стоимость аренды может быть в разы меньше.