Маклеры: на рынке недвижимости наблюдается аномальный спрос

"В Эстонии привыкли заключать договоры на год. В случае украинских беженцев неизвестно, сколько они здесь пробудут. Они скорее предпочтут бессрочный договор. Это различие тоже очень влияет", - отметил аналитик бюро недвижимости Uusmaa Ристо Вяхи.

Военных беженцев призывают соглашаться на любую официальную временную работу, чтобы была возможность оплачивать хотя бы часть услуг. Кроме того, рассматривать варианты проживания не только в больших городах - Таллинне и Тарту, но и в поселках, где стоимость аренды может быть в разы меньше.