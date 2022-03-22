В России возбуждено уголовное дело против журналиста Александра Невзорова

"В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации)", - заявили в СК РФ.

По версии следствия, Невзоров "на своей публичной странице в запрещенной в Российской Федерации социальной сети "Инстаграм" и 19 марта 2022 года на канале в "Ютьюб" опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе".

"Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети "Интернет", - заявили в СК.

Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий, сообщили в ведомстве.

Невзоров пока не комментировал это.