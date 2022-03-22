TalTech не примет на учебу граждан РФ и Беларуси без видов на жительство и долгосрочных виз

Это же касается и ученых. Решение не затрагивает проживающих в Эстонии граждан РФ или Беларуси, а также приехавших из этих стран, но уже обучающихся или работающих здесь.

Наряду с выражением поддержки Украине, есть еще одна важная причина такого решения: англоязычные учебные программы и исследования в Техническом университете (киберзащита, технологии кибербезопасности, технологии э-государства, энергетика) крайне инфочувствительны и во многом основаны на эстонских примерах. Поэтому у университета должна быть полная уверенность в мотивах студентов, это также рекомендовали и эксперты по безопасности вне университета.

Университет TalTech поддерживает украинских студентов различными мерами. Студенты платных специальностей освобождены от платы за обучение, им назначена ежемесячная стипендия в размере 450 евро до конца учебного года, студентам также оказывается помощь по мере нееобходимости и психологическая поддержка.

Параллельно идет подготовка к приему новых студентов. В настоящее время в TalTech в принципе готовы заполнить значительную часть объема преподавания на английском языке гражданами Украины, академический порог которых позволяет начать обучение в Таллиннском техническом университете или продолжить начатое в Украине обучение.