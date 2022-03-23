Алаталу: война отучает многих эстонских политиков от сидения на двух стульях

- Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет попросил спецслужбы заняться подготовкой его визита в Киев для важных переговоров о прекращении огня. Сотрудники Службы безопасности Израиля считают, что такой визит станет «ужасом» для спецслужб ввиду российских бомбардировок украинских городов. Израильские официальные лица уже предупредили украинскую власть, что Беннет прибудет в Киев не ради «фотосессии», а с конкретными целями – в случае, если стороны конфликта готовы к прекращению огня, чтобы помочь странам достичь «финиша». Может ли израильский премьер действительно сыграть историческую миротворческую миссию, или шансов у него не больше, чем у Эммануэля Макрона?

- Я думаю, что в сравнении с Макроном у него шансов все же больше. Но я бы напомнил, что Беннет все-таки не будет первым из лидеров стран, кто прилетит в Киев уже во время войны: это уже делали премьеры Чехии, Польши и Словении. Глава МИДа Литвы прилетал. Я осмелюсь сказать, что такая активность политиков из Восточной Европы была куда выше, чем у их западных коллег, и именно благодаря активности восточноевропейских лидеров ситуация сложилась так, что в Европу прибудет Джо Байден. Байден завтра прилетит в Брюссель, а совсем недавно ведь никто не думал, что он совершит поездку в Европу. А на следующий день он отправится в Польшу. Еще недавно Польша подвергалась резкой критике со стороны структур ЕС, но сейчас визит Байдена в Варшаву показывает, кто в этих спорах был прав, а кто нет. Сейчас нужно подождать результатов визита Байдена в Брюссель и в Польшу.

- Владимир Зеленский заявил вчера о том, что без его встречи с Владимиром Путиным невозможно понять, на что Россия готова, чтобы остановить войну. По мнению Зеленского, до каких-то других тем его разговор с Путиным мог бы и не дойти, потому что первое, с чем нужно разобраться, это получить ответ от России, хочет ли она в принципе прекратить огонь и способна ли она это сделать. Не слишком ли наивен Владимир Зеленский, когда говорит, что личная встреча с Путиным может дать такой ответ? Ведь Путин слишком часто в последнее время говорит одно, а уже на следующий день делает нечто прямо противоположное…

- Трудно сказать, потому что видно, что Россия, конечно, хочет победить в войне. Все мы знаем, что для Владимира Путина большим авторитетом является философ Александр Дугин; скорее всего, Путин опирается на его концепции и теории, и Дугин как раз на выходных дал интервью «Аль-Джазире», в ходе которого сказал, что Путин должен любой ценой победить в этой войне. В то же самое время Зеленский говорит, что Украина уже победила. Думаю, самое главное, чего Зеленский хочет добиться, это прекращения военных действий, чтобы перестали убивать людей. Как глава государства Зеленский должен исходить прежде всего именно из этого, из цели остановить военную машину. Ради достижения этой цели вполне возможно встретиться с Путиным, в этом Зеленский абсолютно прав: ради завершения военных действий можно идти договариваться хоть с дьяволом.