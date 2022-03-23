В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, историк, политолог Тоомас Алаталу ответил на вопросы, связанные с предложением лишать вида на жительство в Эстонии за публичную поддержку действий России в Украине, с ожиданиями от визита в Европу Джо Байдена и с другими темами.
Алаталу: война отучает многих эстонских политиков от сидения на двух стульях
- Вчера фракция «Исамаа» в Рийгикогу инициировала поправку к Закону об иностранцах, которая позволит лишать видов на жительство и виз тех, кто публично поддерживает войну России против Украины. Как сказал глава «Исамаа» Хелир-Вальдор Сеэдер, это вопрос внутренней безопасности и ценностей. Он сказал, что эстонское государство не обязано держать в стране людей, которые оправдывают нападение на Украину и которые представляют угрозу внутренней безопасности Эстонии, и поэтому отказ в виде на жительство и визах или их аннулирование является единственным разумным выбором. Как вы думаете, может ли такая инициатива получить поддержку большинства в парламенте? До войны подобные инициативы часто выглядели как популизм, но теперь ситуация изменилась очень сильно…
- Трудно сказать, как парламент будет реагировать на этот законопроект. С одной стороны, эта инициатива закономерна, но также хорошо известно, что часть эстонского политического истеблишмента часто старается сидеть сразу как бы на двух стульях и не отличается особой смелостью. Правда, недавно имело место одно исключение из этой тенденции: как только началось обострение ситуации вокруг Украины и угроза войны стала очень сильной, в эстонском руководстве нашлись люди, благодаря которым Эстония стала одной из первых стран, которые отправили военную помощь Украине. Мы неожиданно повели себя не так, как ведем обычно; и в целом вопрос с этой поправкой тоже сейчас в том, какую тактику поведения мы выберем: или поступаем в своей обычной манере, или же так, как надо действовать в условиях войны, когда нужно больше решительности.
- Тоже именно правые эстонские партии много говорят в последнее время о необходимости ограничений для граждан России и Беларуси на владение оружием в Эстонии. Между тем, вчера МВД Эстонии отклонило предложение Союза владельцев оружия внести в Закон об оружии поправку, согласно которой владеть в Эстонии огнестрельным оружием и боеприпасами могут только граждане Эстонии, стран Евросоюза и стран НАТО. При этом МВД сослалось на принцип равного обращения со всеми владельцами лицензий на оружие, указав, что при выдаче первичной лицензии проверка человека проводится очень тщательно. Как вы считаете, вопрос находящегося здесь, допустим, во владении граждан России оружия действительно уже прямо связан с каким-то риском для безопасности Эстонии, или сильное внимание к этой теме — излишнее реагирование?
- Этот вопрос опять-таки упирается в то, что в эстонской политике есть два типа поведения: один очень осторожный, он особенно заметен, когда нужно предпринять что-то решительное, что может не понравиться России, и тогда эстонские политики начинают осторожничать, причем это бывает заметно даже на уровне министров. Второй — это как раз очень смелый тип, и он проявился именно тогда, когда мы в числе первых стран послали оружие в помощь Украине. И вот эти две тенденции всегда сосуществовали в эстонской политике; думаю, по всей вероятности, они так же будут сосуществовать и в дальнейшем. Так что просто подождем и посмотрим, в чью пользу будет принято государством решение по этой проблеме.
- Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет попросил спецслужбы заняться подготовкой его визита в Киев для важных переговоров о прекращении огня. Сотрудники Службы безопасности Израиля считают, что такой визит станет «ужасом» для спецслужб ввиду российских бомбардировок украинских городов. Израильские официальные лица уже предупредили украинскую власть, что Беннет прибудет в Киев не ради «фотосессии», а с конкретными целями – в случае, если стороны конфликта готовы к прекращению огня, чтобы помочь странам достичь «финиша». Может ли израильский премьер действительно сыграть историческую миротворческую миссию, или шансов у него не больше, чем у Эммануэля Макрона?
- Я думаю, что в сравнении с Макроном у него шансов все же больше. Но я бы напомнил, что Беннет все-таки не будет первым из лидеров стран, кто прилетит в Киев уже во время войны: это уже делали премьеры Чехии, Польши и Словении. Глава МИДа Литвы прилетал. Я осмелюсь сказать, что такая активность политиков из Восточной Европы была куда выше, чем у их западных коллег, и именно благодаря активности восточноевропейских лидеров ситуация сложилась так, что в Европу прибудет Джо Байден. Байден завтра прилетит в Брюссель, а совсем недавно ведь никто не думал, что он совершит поездку в Европу. А на следующий день он отправится в Польшу. Еще недавно Польша подвергалась резкой критике со стороны структур ЕС, но сейчас визит Байдена в Варшаву показывает, кто в этих спорах был прав, а кто нет. Сейчас нужно подождать результатов визита Байдена в Брюссель и в Польшу.
- Владимир Зеленский заявил вчера о том, что без его встречи с Владимиром Путиным невозможно понять, на что Россия готова, чтобы остановить войну. По мнению Зеленского, до каких-то других тем его разговор с Путиным мог бы и не дойти, потому что первое, с чем нужно разобраться, это получить ответ от России, хочет ли она в принципе прекратить огонь и способна ли она это сделать. Не слишком ли наивен Владимир Зеленский, когда говорит, что личная встреча с Путиным может дать такой ответ? Ведь Путин слишком часто в последнее время говорит одно, а уже на следующий день делает нечто прямо противоположное…
- Трудно сказать, потому что видно, что Россия, конечно, хочет победить в войне. Все мы знаем, что для Владимира Путина большим авторитетом является философ Александр Дугин; скорее всего, Путин опирается на его концепции и теории, и Дугин как раз на выходных дал интервью «Аль-Джазире», в ходе которого сказал, что Путин должен любой ценой победить в этой войне. В то же самое время Зеленский говорит, что Украина уже победила. Думаю, самое главное, чего Зеленский хочет добиться, это прекращения военных действий, чтобы перестали убивать людей. Как глава государства Зеленский должен исходить прежде всего именно из этого, из цели остановить военную машину. Ради достижения этой цели вполне возможно встретиться с Путиным, в этом Зеленский абсолютно прав: ради завершения военных действий можно идти договариваться хоть с дьяволом.
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