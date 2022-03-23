Студия Postimees: станет ли публичная поддержка человеком войны в Украине законным поводом для его высылки из Эстонии?

- МВД Эстонии отклонило предложение Союза владельцев оружия внести в Закон об оружии поправку, согласно которой владеть в Эстонии огнестрельным оружием и боеприпасами могут только граждане Эстонии, стран Евросоюза и стран НАТО. Вопрос находящегося здесь во владении, например, граждан России оружия действительно прямо связан с каким-то риском для безопасности Эстонии, или сильное внимание к этой теме — это излишнее реагирование?

- Член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк сказал журналистам, что главная сложность ведущихся переговоров состоит в том, что позиция России — пропагандистская, потому что российское руководство само себя загнало в некую иллюзию того, как построен мир, в то время как позиция Украины очень конкретна: Украине важны суверенитет и территориальная целостность. Как может произойти сближение позиций, если по самым важным моментам договоренность выглядит недостижимой?

- Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет попросил израильские спецслужбы заняться подготовкой его визита в Киев для важных переговоров о прекращении огня. Сообщается, что Беннет прибудет в Киев не ради фотосессии, а с конкретными целями, в том случае, если стороны конфликта действительно готовы к прекращению войны. Может ли израильский премьер сыграть историческую миротворческую миссию, или шансов у него не больше, чем у Эммануэля Макрона?