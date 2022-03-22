В Lasnamäe Centrum был обнаружен подозрительный предмет: на место вызвали саперов

Очевидцы сообщали, что посетителей и персонал эвакуировали, на место прибыло несколько полицейских машин, а также спасатели.

На самом деле торговый центр и магазины продолжали работать, что подтвердил Rus.Postimees пресс-секретарь Спасательного департамента. Была оцеплена лишь небольшая территория вокруг найденного предмета.