Вечером, 22 марта в ласнамяэском торговом центре Lasnamäe Centrum был обнаружен подозрительный сверток. На место была вызвана бригада саперов, которые проверили предмет и не обнаружили опасности.
В Lasnamäe Centrum был обнаружен подозрительный предмет: на место вызвали саперов
В Lasnamäe Centrum был обнаружен подозрительный предмет: на место вызвали саперов
Очевидцы сообщали, что посетителей и персонал эвакуировали, на место прибыло несколько полицейских машин, а также спасатели.
На самом деле торговый центр и магазины продолжали работать, что подтвердил Rus.Postimees пресс-секретарь Спасательного департамента. Была оцеплена лишь небольшая территория вокруг найденного предмета.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны прокомментировала, что Центр тревоги получил сообщение о подозрительном предмете в 19:06. Прибывший на место полицейский патруль оцепил место происшествия. К 19:27 было установлено, что опасности нет.
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