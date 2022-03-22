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В Lasnamäe Centrum был обнаружен подозрительный предмет: на место вызвали саперов

rus.postimees.ee
В Lasnamäe Centrum был обнаружен подозрительный предмет: на место вызвали саперов
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Lasnamäe Centrum
Lasnamäe Centrum Фото: Nike

Вечером, 22 марта в ласнамяэском торговом центре Lasnamäe Centrum был обнаружен подозрительный сверток. На место была вызвана бригада саперов, которые проверили предмет и не обнаружили опасности. 

Очевидцы сообщали, что посетителей и персонал эвакуировали, на место прибыло несколько полицейских машин, а также спасатели.

На самом деле торговый центр и магазины продолжали работать, что подтвердил Rus.Postimees пресс-секретарь Спасательного департамента. Была оцеплена лишь небольшая территория вокруг найденного предмета. 

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны прокомментировала, что Центр тревоги получил сообщение о подозрительном предмете в 19:06. Прибывший на место полицейский патруль оцепил место происшествия. К 19:27 было установлено, что опасности нет. 

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