Российская журналистка рассказала о работе на фабрике троллей-патриотов

Организация, куда Клочковой удалось попасть, называет себя «Кибер фронтом Z». В статье указано, что их задача — увеличить количество патриотических комментариев в каналах, где замечены «скопления украинских ботов и троллей, формированию пророссийских топов комментариев у блогеров и лидеров общественного мнения, а также усилению патриотической повестки в новостных пабликах, где большой процент обывателей просто не понимает целей и задач спецоперации».