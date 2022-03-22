Журналистка Ксения Клочкова из «Фонтанки» на один день устроилась на работу в компанию, которая занимается «созданием патриотической картины» в комментариях в интернете.
Российская журналистка рассказала о работе на фабрике троллей-патриотов
Организация, куда Клочковой удалось попасть, называет себя «Кибер фронтом Z». В статье указано, что их задача — увеличить количество патриотических комментариев в каналах, где замечены «скопления украинских ботов и троллей, формированию пророссийских топов комментариев у блогеров и лидеров общественного мнения, а также усилению патриотической повестки в новостных пабликах, где большой процент обывателей просто не понимает целей и задач спецоперации».
Куратор кибербойцов рассказал журналистке, что работодателями являются «просто неравнодушные предприниматели» и связей с Министерством обороны у организации нет. На каждой смене работает примерно 100 человек, а зарплата составляет 45 тыс. рублей (около 381 евро) в месяц с графиком 2/2.
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