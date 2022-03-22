Компании ЕС, пострадавшие от введения санкций против РФ, могут получить до 400 000 евро помощи

Компании, осуществляющие свою деятельность в сельскохозяйственной и рыбоведческой отрасли, могут получить до 35 000 евро прямой дотации, а также налоговые и платежные льготы и гарантий, говорится в документе в рамках предложения Еврокомиссии временно изменить правила государственной помощи для уменьшения сбоев в производстве.

Компании, пострадавшие от высоких цен на энергоносители, могут получить помощь, не превышающую 30% от приемлемых затрат, но не более чем 2 млн евро, сообщается в документе.