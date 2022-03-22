Компании Евросоюза, которые пострадали от санкций, введенных против Российской Федерации в связи с ее вторжением в Украину, могут получить до 400 000 евро в качестве государственной помощи, говорится в обнародованном документе Европейской комиссии.
Компании ЕС, пострадавшие от введения санкций против РФ, могут получить до 400 000 евро помощи
Компании ЕС, пострадавшие от введения санкций против РФ, могут получить до 400 000 евро помощи
Компании, осуществляющие свою деятельность в сельскохозяйственной и рыбоведческой отрасли, могут получить до 35 000 евро прямой дотации, а также налоговые и платежные льготы и гарантий, говорится в документе в рамках предложения Еврокомиссии временно изменить правила государственной помощи для уменьшения сбоев в производстве.
Компании, пострадавшие от высоких цен на энергоносители, могут получить помощь, не превышающую 30% от приемлемых затрат, но не более чем 2 млн евро, сообщается в документе.
Организации и предприятия, столкнувшиеся с нехваткой наличности, могут запросить государственную гарантию по своим кредитам на сумму до 15% их среднего годового оборота за последние три отчетных периода или 50% затрат на энергию в течение года.